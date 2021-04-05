泰國布吉較全國提前兩個月展開大規模疫苗接種計劃，重振因武漢肺炎疫情受挫的觀光業，以配合7月開始實施的新隔離政策，放眼今年第三季度起大量接待外地遊客。

泰國部署四階段放寬遊客入境限制，由今年7月開始入境布吉旅客只要能提供完整接種疫苗證明，就不需隔離。當地政府的目標是島上大部份居民、即至少46萬人接種疫苗。副省長皮亞蓬（Piyapong Choowong）表示：「若我們可建立島上70%至80%人口免疫，我們可接收已接種疫苗的外國遊客而無須隔離」。

泰國優先安排醫護人員、內閣成員及長者接種疫苗，而布吉民眾現時開始就可大規模接種疫苗，反映其旅遊業對泰國經濟的主要角色。泰國去年的外國遊客人數及消費額大不如前，全年錄得670萬外國遊客入境，消費額約110億美元（約855億港元），相較2019年近4,000萬遊客及610億美元（約4743億港元）消費額明顯大跌。

期望布吉今年第三季迎至少10萬遊客

泰國政府期望在今年第三季度，布吉島迎來至少10萬遊客，並希望第四季度可接待約650萬遊客，目標消費額達110億美元（約855億港元）。

泰國觀光局局長育他薩（Yuthasak Supasorn）承認要達成今次目標是個挑戰，「我們沒有預期遊客會像決堤般湧來，但我們希望有高消費的遊客」。他預料首先會迎接來自歐洲、阿聯酋和美國的遊客。

路透社

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