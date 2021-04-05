日本首相菅義偉即將於本月中訪問美國，料會提及中國及北韓議題，日本傳媒報道，日本政府內部就美軍在亞洲地區建設導彈網的構想展開討論，分析指美方打算在亞洲作進一步部署，恐引發中國反對，使軍事緊張升溫的風險揮之不去，日本遲早被迫面臨重大抉擇。另外日本外務省周一表示，外相茂木敏充周一晚間與中國國務委員兼外長王毅舉行電話會談，其間就香港局勢等議題表達「嚴重關切」。

在日中外長電話會談中，茂木敏充就中方船隻進入尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊日本領海、香港的情況及新疆維吾爾族的人權問題表達「嚴重關切」，並強烈要求採取具體行動解決問題。共同社報道，雙方圍繞日美及美中等最近外交部門間的磋商交換了意見。

另據《讀賣新聞》周一報道，日本及德國的外長及防長，將於月中舉行「2+2」部長視像會議，是兩國之間首次舉行同類對話，料雙方將討論應對中國措施，議題也包括防禦方法和「自由開放的印度太平洋」。

美軍構想建亞洲導彈網 觸發日本政府內部討論

菅義偉將於本月16日到訪華盛頓，與美國總統拜登舉行會談。共同社周一一篇報道分析，美國考慮在亞洲地區建設導彈網，日本政府內部正就應否為對抗中國，而在境內部署美軍陸上導彈一事討論，支持部署陣營及反對陣營各執一詞。

有從事安保工作的政府相關人士認為，如果中國武力進攻台灣，那麼日本將陷入國家性危機，考慮到部署導彈可起威懾中國之用，而且攸關台海安全，日本有必要與美國合作提高威懾力，故無可避免要部署美軍導彈，「有必要朝着接受的方向考慮。國內輿論的反對估計很強烈，但台灣防衞是直接關係到日本安全保障的最重要課題」。

共同社指出美國準印太司令阿奎利諾（John Aquilino）強調有必要在亞洲構築導彈網，他上月曾表示，中國併吞台灣的威脅「比想像更近」；而現任印太司令戴維森（Philip Davidson）也發出警告，擔心解放軍會在未來6年內犯台。美方表明危機感正推動日本政府走向新的對美合作。

官員憂導彈部署地點受攻擊 政府持觀望態度

然而，日本政府內部也有官員主張慎重考慮有關部署，共同社報道外務省相關人士擔憂台灣一旦發生緊急情況，日本會被推到衝突最前線。有官員分析發生緊急情況時，日本國內的美軍導彈部署地點將成為中國導彈的攻擊對象，故幾乎沒有地方政府願意主動提出部署。

上月舉行的日美安全保障磋商委員會（2+2）共同文件發表後，中國外交部發言人趙立堅就譴責日本「仰人鼻息，充當美國的戰略附庸」，故有分析認為在向中國施壓的同時，難以堅持良好的日中經濟關係。

共同社指出，目前日本政府對部署的考慮未有明確表態，並正在觀望輿論和各國動向。外相茂木敏充上周五（2日）的眾院外務委員會上表示，美方「並不處於要立即部署的狀況，也未向任何同盟國詢問接受的意向」，迴避深入討論有關問題。

日本共同社／路透社

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