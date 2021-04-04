埃及首位女船長艾斯萊達（Marwa Elselehdar）無端淪為「長賜號」貨櫃輪擱淺蘇彝士運河的受害者。有人在網絡上流傳假新聞，說她造成這艘巨大貨輪受困，但她表示，這些性別歧視的言論不會減少她對航海的熱愛。

英國廣播公司（BBC）報道，假新聞變造自沙地阿拉伯英文報紙《阿拉伯新聞報》（Arab News）3月22 日刊登的一則真實報道，內文介紹29歲的艾斯萊達身為埃及首位女船長的成功故事。

有人卻把這則新聞換上假標題作成螢幕截圖，說「長賜號」（Ever Given）貨櫃輪3月23日起將蘇彝士運河堵住近一周、造成全球最重要航運通道之一交通中斷，要怪罪人在船上的艾斯萊達。

截圖在Twitter和Facebook被轉發數十次，還有數個假冒艾斯萊達之名的Twitter賬號也散播假消息，說她涉入長賜號卡船。

但事發時艾斯萊達一直在離長賜號數百公里遠的亞力山大（Alexandria）港口附近，在埃及海事安全局擁有的「艾達4號」（Aida IV）補給船上擔任大副。當她看到謠言說她害長賜號擱淺時，她「感到震驚」。

艾斯萊達接受BBC訪問時表示，她不知道誰最先散播這個謠言或動機為何。「我感覺我會被鎖定，可能因為我是這個領域的一名成功女性，或因為我是埃及人。我不確定。」

艾斯萊達從阿拉伯科學技術海運學院（Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport，AASTMT）畢業後，便升級為大副，並在2015年駕駛「艾達4號」通過蘇彝士運河，成為運河拓寬後首艘通過的船隻。

當時艾斯萊達也是通過蘇彝士運河的最年輕船長及首位埃及女船長。她在2017年埃及婦女節當天，還獲得總統塞西（Abdel Fattah El-Sisi）表揚。

艾斯萊達5月將參加最後考試，以取得全職船長階級。她表示：「對於想進入航海領域的女性，我想對妳們說，為妳所愛奮戰，別讓任何負面的事影響妳。」

英國廣播公司

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