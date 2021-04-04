印尼東部以至鄰近的東帝汶周日凌晨遭遇暴雨所引發山洪及山泥傾瀉侵襲，逾50人死亡，數十人失蹤，數千人痛失家園。當局警告死亡數字仍會上升。

印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tengara，簡稱東努省）弗洛雷斯島（Flores Island）的東弗洛雷斯區（East Flores），山泥掩埋房屋、堵塞橋和路，加上地方偏遠，狂風巨浪之下影響救援。救援人員己發現35具屍體以及至少五名傷者。官員估計多達60人死亡，當中55人是Lemanele村民。該村受山洪暴發和山泥傾瀉夾擊，幾十間屋受影響。

弗洛雷斯島地方官員稱，周日上午暴雨引發的山洪夾雜樹木、巨石、泥漿摧毀了數十戶村民的房屋，有村民被洪水沖走或被山泥掩埋。

印尼國家抗災署發言人賈蒂稱，島上至少有49戶遭受洪災影響，一些橋樑和道路被摧毀。賈蒂稱，極端天氣或還將持續一周。

在鄰近西努沙登加拉省，比馬市（Bima）滂沱大雨九小時後引發洪災，導致兩死，四個小區水壩滿溢，近1萬間屋被淹。

在鄰近國家東帝汶，首都帝力周六晚開始狂風暴雨，導致斷電，總統府亦水浸。當局表示至少11人死亡，有目擊者指帝力市郊至少三人死於山泥傾瀉，包括一名兩歲幼童。救援人員仍在災區搜索，警告死傷人數仍會增加。

法新社／路透社／美聯社

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