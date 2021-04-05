根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.31億，全球死亡人數突破285萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,070萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過55.4萬。巴西確診人數超過1,298萬，死亡人數超過33.1萬。印度確診人數超過1,258萬，死亡人數超過16.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國、俄羅斯、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大等9國確診宗數均超越100萬大關。

約翰遜今將公佈重啟國際旅遊路線圖

英國的疫苗接種計劃進度理想，首相約翰遜周一會匯報其重啟經濟以至最終恢復國際旅遊的路線圖。

預期他會宣佈批准下周一起英格蘭的非必要商店重開、餐廳恢復提供戶外堂食、髮型屋恢復營業等。他亦將會公佈更多有關疫苗通行證和國際旅遊的詳情。

約翰遜亦將宣佈將為英格蘭民眾提供每周兩次免費快速檢測，服務範圍遍及學校、工作間及檢測站。現時只限特定高危群組方獲提供快速檢測。

斯洛文尼亞擬暫停為60歲以下打阿斯利康

斯洛文尼亞衞生部諮詢委員會主席比奧維奇周日表示，有意暫停為60歲以下人士接種阿斯利康疫苗，直至該疫苗與腦血栓關係查明為止。

因應有人接種阿斯利康疫苗後出現罕見血栓，加拿大、德國等日前先後限制年紀較輕人士接種阿斯利康疫苗。

印度單日確診創今年新高

印度正值第二波疫情，衞生部周日公佈的數字顯示，當天新增93,249宗確診，創今年新高。

疫情最嚴重的馬哈拉施特拉邦政府周日宣佈實施新的防控措施，以遏制新冠疫情，包括今天起周一至周五每晚8時至翌晨7時宵禁；周六和周日全天實施封鎖；不允許超過5人的聚集；餐館不得提供在店用餐服務，僅允許外賣；關閉電影院、劇院等公共活動場所至4月30日。

馬哈拉施特拉邦近期新冠確診病例數以驚人速度增長。4日，該邦新增確診病例超過5.7萬宗，首府孟買新增確診病例超過1.1萬宗，均為去年3月印度疫情暴發以來最高水平。

路透社／德新社

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