美國佛羅里達州中部一個污水池洩漏，當局恐防池的池壁崩塌，引發災難性水災甚至環境災難，周日下令附近幾百戶疏散。

位於坦帕以南馬納蒂斯縣（Manatee County）的廢置磷礦及磷肥廠，一個容量4.8億加侖的污水池一周前開始滲漏，州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）恐防污水一旦湧出，會推倒鄰近磷石膏渣堆，因此宣佈緊急狀態。

馬納蒂斯縣（Manatee County）公共安全部長索爾（Jacob Sauer）警告，池壁有隨時崩塌之虞，宣佈附近逾300強制疏散。佛州環境保護局（EPA）局長瓦倫斯坦表示，這場隨時發生的環保災難，令人類健康受到迫在眉睫的威脅。

磷石膏含放射性物質以及砷（砒霜）、鉛、水銀等有毒重金屬，一旦污水湧向磷石膏渣堆，之後淹浸民居，後果不堪設想。

當局正以每日3,300萬加侖的速度將污水池廢出海，預計10至12日完成排水。不過，環保團體擔心，將數百萬加侖含豐富養份的水排到海洋，可能助長海藻生長，導致紅潮，令大量魚及其他水中生物因缺氧而導致窒息死亡。

美聯社／路透社

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