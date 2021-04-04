約旦穩定與中東局勢唇齒相依，早在1994年已跟以色列簽署和平條約，是美國十分重要的地區盟友。前王儲哈姆扎聲稱被軟禁，美國等盟友及鄰國紛紛表態支持約旦政府和國王阿卜杜拉二世。

美國國務院發言人普萊斯表示密切關注相關報道，並與約旦官員保持聯繫，「國王阿卜杜拉是美國重要夥伴，他有我們全力支持」。

阿拉伯世界亦予以支持。沙地阿拉伯表態全力支持阿卜杜拉二世採取的一切措施和決定，維持安全與穩定；外長費薩爾指，約旦穩定繁榮是整個地區穩定繁榮的基礎。阿聯酋外長加爾加希推文稱，「明智的政策為動盪地區搭起橋樑，這不是容易的選擇，而且是必要的方向」。阿拉伯聯盟亦發聲明，指秘書長阿布蓋特完全支持約旦領導層為維護國家安全和維持穩定的措施，強調他對領導層的智慧有信心，同時會尊重憲法和法律，確保國家穩定。

與特朗普政府關係差

約旦近年在外交上面對新挑戰。美國前總統特朗普在任時，阿卜杜拉二世曾公開警告美國不要將駐以色列大使館遷至耶路撒冷，並拒絕特朗普的中東和平計劃，並要時刻制衡特朗普的煽動行為。但在特朗普斡旋下，阿聯酋和巴林都先後同意跟以色列建交並簽署《亞伯拉罕協定》，約旦的影響力恐被削弱。一直有傳沙地阿拉伯或是下一個跟以色列關係正常化的國家，若屬實，區內的勢力平衡或有變，約旦不再是主要對話者，將需要如何為自己重新定位作出困難決定。

路透社/美國《國家利益》雜誌