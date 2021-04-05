美國近期不時傳出針對亞裔的暴力事件，全國各地掀起示威浪潮。紐約周日再有萬人上街要求停止針對亞裔的仇恨犯罪。

示威者在弗利廣場（Foley Square）集合，途經紐約市政府廣場及布魯克林橋，抵達終點卡德曼廣場（Cadman Plaza）後解散。遊行人士高呼「停止仇恨亞裔」口號，高舉「仇恨才是病毒」、「我們也是美國人」等標語。沿途不少民眾駐足聲援，亦有司機響號以示支持。

遊行吸引以華人為主約500個團體參加，主辦單位亞裔維權大聯盟總召集人陳善莊以「不健康、不正常」形容當前社會狀況，並表示遊行是為大聲表達訴求，期盼亞裔社區重回安寧。他亦聲稱前總統特朗普曾以「中國病毒」抹黑華人，有份形成歧視。

今次遊行訴求包括呼籲政府加強調查仇恨犯罪；執法部門重視歧視、仇恨暴力案件、嚴懲仇恨犯罪分子，為亞裔受害者提供更多語言支援；加強反仇恨亞裔犯罪宣傳；禁止政治人物發表污名化亞裔的言論。

有份角逐紐約市長、猶太裔紐約市審計長斯靜格（Scott Stringer）亦有到場聲援，「仇恨者如果找上亞裔美國社群，就是跟我們所有人作對，包括我。」華裔市議員顧雅明呼籲海外華人團結對抗欺凌：「我們需要團結起來，維護我們的權益，不要分散力量。」

中央社

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