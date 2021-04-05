被約旦政府指控勾結外國勢力令國家不穩、自稱被軟禁的前王儲哈姆扎，周一接受調停，承諾繼續效忠國王阿卜杜拉二世。哈姆扎的律師說這場王室紛爭「調停成功」。

王室發表聲明表示，哈姆扎簽署一封信，「將自身託付於國王手中……繼續遵守約旦憲法，隨時協助並擁護國王陛下及其王儲……國家的利益心高於一切，我們必須一致支持國王保護約旦及國家利益」。

王室表示，哈姆扎與叔父兼前王儲哈桑親王（Prince Hassan bin Talal)）及其他王子會面。哈桑親王是已故國王胡辛的弟弟，曾獲胡辛立為王儲，1999年胡辛駕崩前三個月被褫奪王儲之位。

這場紛爭上周六曝光，軍方聲稱制止哈姆扎勾結外國勢力「威脅安全和穩定」的活動，大舉拘捕16名前官員、王室成員與哈姆扎的下屬，同日哈姆扎發佈影片聲稱遭軟禁，但否認涉及任何陰謀，同時痛批政府領袖貪腐無能。約旦副首相薩法迪周日宣佈，當局搗破了哈姆扎聯同「外國實體」威脅國家安全的陰謀。

哈姆扎妥協前，周一再有錄音流出，他表明不會聽從軍方命令中止跟外界接觸。他說：「當他們告訴我不可外出、不可推文、不可接觸其他人，只可接觸家人，我肯定不會聽從。他們這樣做，無論如何都是不可接受的。」

哈姆扎2004年被阿卜杜拉二世廢黜其王儲身份，雖然他一直保持高民望，但外界不認為他會對國王構成威脅。對於當局對他的指控，不少約旦民眾都表示同情，認為是有計劃的詆毀行動。有網民推文說：「這是一次沒有證據的人格謀殺。」但亦有人認為哈姆扎是要報復當年遭廢黜王儲身份，故試圖在部落聚會中爭取支持。

另外，「人權觀察」（Human Rights Watch）周一警告，約旦這次同室操戈，反映該國日益專制，言論自由受到攻擊，認為哈姆扎只是反映約旦民眾對經濟以及國家日益專制統治的不滿與灰心」。

法新社／路透社

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