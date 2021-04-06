根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.31億，全球死亡人數突破285萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,077萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過55.5萬。巴西確診人數超過1,302萬，死亡人數超過33.3萬。印度確診人數超過1,258萬，死亡人數超過16.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國、俄羅斯、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大等9國確診宗數均超越100萬大關。

北韓不參加東奧

北韓體育部周二表示不會參加今夏東京奧運，以免運動員感染武漢肺炎。

報道指北韓在上月25日舉行的北韓奧委會大會中作出退出決定。

東京奧運因為疫情而押後一年舉行，但疫情至今未退，東京奧組委（JOC）上月雖然宣佈奧運如期舉行，但將不會接受海外觀眾入境到日本現場觀賽。

日本疫情近日又再延燒，奈良縣周一新增71宗確診，創當地疫情爆發以來新高紀錄。大阪府周一新增341宗確診病例，連續7天超越東京都。

美單日接種首破400萬劑

美國周末單日破400萬人接種武漢肺炎疫苗，刷新紀錄。美國國務卿布林肯今天表示，唯有阻止疫情在全球蔓延，美國人才能安全，美方對國內疫苗生產信心漸增，研議與他國分享更多疫苗。

白宮抗疫小組高級顧問斯拉維特（Andy Slavitt）表示，美國上周末單日破400萬人接種疫苗，是疫苗開打以來首次，最近7天日均接種量為310萬劑。

斯拉維特指出，截至周一，逾40%美國成人至少接種一劑疫苗，將近每4人就有1人完成疫苗接種。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在國務院致詞表示，拜登（Joe Biden）政府自上任首日開始，就積極要以最快速度讓美國人民接種疫苗。原先設定上任百日注射1億劑的目標，在第58天就達成，現在快速朝百日2億劑的目標邁進。

布林肯表示，美國目前已捐助疫苗全球取得機制（COVAX）20億美元（156億港元），要提供疫苗給中低收入國家，也承諾會在他國履行捐助承諾期間，再捐款20億美元。此外，美國近期也「借出」疫苗給墨西哥、加拿大等鄰國。除了與全球夥伴在生產供應上合作，確保有足夠疫苗供人人接種，布林肯指出，隨着美國對國內疫苗生產信心漸增，他們研議未來與其他國家分享更多疫苗。

美國疾病控制及預防中心（CDC）總監瓦倫斯基（Dr. Rochelle Walensky）則指出，最近全國新增確診個案數字回升，主要是年輕人中招人數增加，原因不僅是變種病毒株肆虐，還有青少年運動和課外活動增加。相反，長者接種疫苗比例增加後，長者重症數字回落。

印度單日新增新冠病例首次破10萬

印度周一報告新增103,558宗確診病例，成為繼美國之後，首個單日確診病例超過10萬的國家。

印度2月初疫情數據觸及數月低位，當局開始放寬限制措施後，人們大多不再戴口罩，也不遵守社交距離。 自2月初至今，印度的每日感染率已上升約12倍。一些流行病學家說，傳染性更強的變種病毒株可能加劇第二波疫情。

泰國爆疫曼谷三區夜店須關閉兩周

泰國首都曼谷周一下令三區娛樂場所關閉兩周，以遏止疫情由夜店蔓延。

疫情中心發言人表示，全國新增194宗確診，個案主要來自曼容娛樂場所以及南部一個監獄，已下令受影響場所關門進行深層清潔。空堤（Klong Toey）、曼凱（Bang Khae）、瓦塔納（Ｗattana）三區的娛樂場所須由今日起至19號關門。

路透社／美聯社／中央社

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