（北美通訊）歐盟、美國、加拿大等國家就新疆人權問題制裁中國後，中國外交部宣佈實施「反制裁」，涉及三人和一個組織，當中包括加拿大保守黨國會下議院議員趙錦榮（Kenny Chiu）。作為香港移民的趙錦榮接受訪問，對被制裁感到既悲傷又自豪，認為很難理解中共制裁他的邏輯。

中國外交部早前宣佈，決定對美國國際宗教自由委員會主席曼欽（Gayle Manchin）、副主席伯金斯（Tony Perkins），加拿大聯邦眾議員莊文浩（Michael Chong）及加拿大國會的國際人權小組委員會成員實施制裁，指美國及加拿大應停止以謊言和虛假訊息，干預中國內政以及利用新疆相關議題作政治操控。中國表示，將禁止上述人員入境中國及香港、澳門，並禁止中國公民及機構與有關人員或組織往來。

加拿大保守黨國會下議院議員趙錦榮是國際人權小組委員會副主席，因此亦在名單上。他接受媒體訪問時表示，對被制裁感到既悲傷又自豪，因為他無法回去他的出生地香港；但另一方面，他作為政客要勇於發言講出真相，被中共制裁是值得自豪的事。

他又指，明白呼籲加拿大政府對中共侵犯人權行為採取強硬立場，需要付出代價，但如果他不站出來，為那些受迫害的維族人發聲，「那麼誰能夠幫助他們」。他又指，很難理解中共制裁委員會的邏輯，因為委員會成員不是代表政府，而是代表民意，「如果中國想遷怒於任何人的話，應該制裁整個下議院380名議員」。

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