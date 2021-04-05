美國加州39歲的亞裔母親瑪雅（Maya Millete）失蹤已近3個月，生死未卜，家人和律師透露她婚姻關係破裂，失蹤當天是預約了離婚律師下周見面。她的丈夫米列迪（Larry Millete）自去年起一直從妻子家人着手努力挽救婚姻，但他行為相當奇怪，曾向太太家人傳送一張恐怖的開壇圖片，壇上有他與瑪雅染血的照片。

瑪雅是3子之母，自1月7日失蹤，家人透露她失蹤前幾天，一家人曾一起露營。一名要求匿名的家人表示，在這趟旅程中瑪雅說過：「如果我發生甚麼事，一定是米列迪所為。」

瑪雅家人：很怕米列迪

家人指這次露營中米列迪夫婦發生很多爭執，「我們有時也感到不自在，但你知道，我們只是祈禱，希望他們能解決」。家人更表示他們因為很害怕米列迪，不想在此事談太多。

瑪雅姊夫杜魯埃萊特（Richard Drouaillet）指，米列迪在2020年一直嘗試挽救婚姻，但形容他是「挑釁者」，拉攏瑪雅家人支持他，「他嘗試令我們支持他，但我們覺得他滿口謊言」。米列迪曾於去年8月致電杜魯埃萊特，在長達一小時對話中盡數妻子的不是。

米列迪住所看似曾做大清潔

瑪雅家人委託的律師利特（Billy Little）曾在瑪雅失蹤後幾天、1月11日到訪米列迪的住所，他就：「窗戶全部都打開，風扇發出巨大聲音，有點寒冷，看來他曾大清潔。我問他可否看一看睡房，我走到睡房，當時我看到門柄旁邊有個洞」。米列迪指門口的洞是瑪雅造成。

瑪雅家人又透露，米列迪發送的訊息越來越奇怪，去年9月曾傳來一張場面恐怖如開壇的圖片，中間放有他與瑪雅的合照上，四角點亮4枝蠟燭，照片血迹斑斑。

瑪雅失蹤兩日後其家人已報案，朱拉維思塔（Chula Vista）警方發言人通貝里（Eric Thunberg）僅稱，暫未有證據顯示涉及犯罪，亦沒有任何疑犯，將繼續調查任何線索。

美國霍士新聞

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