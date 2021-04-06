西方多國近期先後指摘中國侵犯新疆維吾爾人的人權，並制裁中國官員及相關實體。日本外相茂木敏充周一晚跟中國外長王毅通電話，茂木敏充向對方表明關注新疆和香港人權問題，並強烈要求中方以具體行動去改善情況。但王毅只是重申相關事務屬中國內政，並警告日本「不要把手伸得太長」，令是次對話未取得任何進展。

內閣官房長官加藤勝信表示：「我聽說茂木敏充對新疆地區的人權問題深表關注，促請中國採取具體行動。」是次中日外長對話，歷時約1個半小時。外相茂木敏充除了提出新疆和香港人權問題，也對中方實施《海警法》表達嚴重關切，認為這是中方替海警使用武器製造條件，同時抗議中方船隻大舉出現在有主權爭議的釣魚島（日本稱尖閣諸島）周邊的日本領海。

王毅警告日本勿對中國內政伸手太長

不過，王毅再次闡述中方在釣魚島、南海等議題的原則立場，反對日本介入新疆和香港等中國內政，「對中國的內部事務保持起碼的尊重，不要把手伸得太長了」，又表示日本雖與美國有同盟關係，但也與中國締結有和平友好條約，有義務履行。

居於日本的新疆人大約3,000人，多年來，日本政府對中國都小心翼翼，在七大工業國集團之中，日本是唯一沒有對中國官員實施制裁的成員國。但日本民眾對中國的看法近年漸趨強硬，包括新疆人權問題、中國對香港民主自由強力壓制、以及在日本附近海域的軍事佈署都受到關注。

美聯社／日本《讀賣新聞》／中央社／《蘋果》資料室

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