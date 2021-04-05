美國黑人男子弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員喬文（Derek Chauvin）跪頸致死案，審訊第六日明尼阿波利斯（Minneapolis）警察局長阿拉東多（Medaria Arradondo）周一出庭作供，指喬文在弗洛伊德停止反抗並處於痛苦之際跪頸壓制他，是違反該市警察規例。

阿拉東多說，喬文制服弗洛伊德的手法「絕非警察部政策或訓練」一部份，更不代表警隊的道德準則或價值。

阿拉東多續指喬文不但沒有在弗洛伊德再無反抗後盡早鬆開腳，亦似乎沒依指引以輕力壓向弗洛伊德的頸，也沒有在救傷車到場前為對方急救。「在可能情況下緩和緊張局勢，盡量避免用武力」的政策，喬文也違反了。

弗洛伊德去年5月涉使用偽鈔在明尼阿波利斯被四名警員鎖上手銬，因拒上警車而遭喬文雙膝壓住後頸制服在地9分29秒，弗洛伊德當場死亡。

本身是明市首位黑人「一哥」的阿拉東多，事後不久就將喬文及另外三名警員革職。喬文被控二級和三級謀殺，以及二級過失殺人罪，最重的二級謀殺罪如罪成，最高可判囚40年。另外三名涉案前警員被控協助並教唆二級謀殺與二級誤殺，審訊將於8月進行。

美國警隊向來被指在「沉默的藍牆」（blue wall of silence）後互相包庇，但在弗洛伊德案上明市警隊中有資深人物選擇挺身譴責喬文對待弗洛伊德的手法。

美聯社

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