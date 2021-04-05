日本和德國計劃最快下周以視像形式舉行首次「2+2」外交及國防首長會議，謀求在印太海洋安全領域上加強合作，防範中國威脅。

據日本《讀賣新聞》引述多名消息人士報道，眼見中國越見獨斷，日德兩國希望以「自由開放的印度太平洋」為目標尋求合作，並在會上就日本海、南海及兩韓局勢交換意見。會談日期初定本月16日左右舉行，出席者包括日本外相茂木敏充、防衞相岸信夫、德國外長馬斯（Heiko Maas）及日前發表直指「中國企圖制訂世界秩序」的防長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer） 。

會談源於去年9月，德國制訂以印度太平洋地區為主的外交新戰略；日本則希望藉與歐盟核心成員國德國加強合作，推動歐盟其他國家展開類似行動，上個月兩國已簽署《情報保護協定》，互相提供國安情報。另外，德國擬8月派遣護衞艦到印太地區執行半年任務，估計日德兩國在會上亦將提及屆時的防衞交流。

「2+2」會議是指兩國外交和防衞部門負責人磋商政策的機制。日本至今曾與美國、澳洲、俄羅斯、法國、英國、印尼和印度七國舉行部長級會議。

日擬九州部署F-35B

另外，《讀賣新聞》報道，日本最快2024年擬在九州宮崎縣新田原基地，部署最先進F-35B隱形戰機，以加強離島防衞，作為對抗中國的一張王牌。

中央社/日本《讀賣新聞》