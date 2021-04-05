LG電子宣佈放棄智能手機業務，但會繼續在流動科技領域的研發，包括第六代流動通訊（6G）、相機、軟件等流動通訊核心技術研發，以應付新一代電視、家用電器、車輛部件和機械人等的應用需求。

整合物聯網AI 增強客服

LG電子早前曾稱，尋求使用其核心流動技術與其他業務產生協同效應，退出智能手機市場後會專注其他領域發展，包括電動車和自動駕駛汽車的配件業務。公司計劃7月與加拿大汽車供應商麥格納國際公司成立電動車動力系統的合資企業，精簡其海外汽車零部件生產線。LG電子早在2018年已收購領導汽車照明市場的奧地利ZKW集團，最近亦與瑞士軟件公司Luxoft成立一間名為Alluto的合資企業，以於LG的webOS Auto平台，開發數碼化儀錶屏幕、車內訊息及乘客座位娛樂等。

此外，以家用電器產品聞名的LG電子，還會利用其物聯網（IoT）和人工智能（AI）增強客戶服務平台，今年1月收購了美國電視數據分析初創公司Alphonso Inc.，為其智能電視和串流平台的用戶，提供加強版個人化服務。

LG集團的電子、化學及電訊領域的業務遍佈全球。電子產業生產和銷售的產品除了家電和手機，還有薄膜晶體管液晶顯示器、安全設備和半導體等；化學工業生產和銷售產品包括化妝品及工業紡織品等；電訊產品包括長途國際電話服務、流動寬頻電訊服務等。

韓聯社