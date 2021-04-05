緬甸軍方上周六突擊爆門搜查欽邦報章《The Hakha Post》辦公室，帶走兩部電腦及一些文件，當日沒有員工上班。另外，當地組織指，政變起至少56名記者被捕或通緝。

軍方當日早上約10時突襲該報辦公室，總編輯普杜額表示：「我們2月初就預料會被突襲，所以我們計劃好撤離。我們已拿走近半在辦公室的財物。」他續指：「我聽聞有兩部電腦被帶走，但只有一部的狀況良好。他們亦拿走一叠文件。」

該報主要以欽族語言報道該區新聞，雖然現時已減少印刷報章，但仍續提供網上新聞。普杜額透露：「自3月最後一周，我們已不能安全地印刷報章。我們的記者亦無法安全地（收集新聞），所以我們停止發行印刷版。我們已安排在安全地方繼續製作網上新聞。」

「緬甸被拘留記者資料」組織統計，政變至今56名記者被捕或通緝，大部份被指涉嫌製造恐慌、散佈假新聞及煽動公職人員參與示威，最高可被判囚三年，亦有五間媒體被突擊搜查及吊銷執照。

澳洲情侶已獲釋

另外，當地續有示威活動要求恢復昂山素姬文人政府，有組織呼籲民眾昨日下午5時拍手五分鐘，聲援為年輕人爭取民主的少數族裔武裝組織及示威者。在當地被軟禁兩周的一對澳洲情侶獲釋，可自由離境，澳洲當局將協助他們回國。他們坦言：「即使知道沒有做錯事，但過去兩周軟禁期間仍感到很大壓力。」

緬甸 Myanmar Now/路透社