英國名嘴摩根（Piers Morgan）早前狠批哈里王子及妻子梅根後，辭去獨立電視台（ITV）早晨節目「英國早晨」主持職位。摩根周一接受離職後的首個訪問，再次炮轟梅根是「妄想症公爵夫人」，又強調他不被准許表達「不相信梅根」，是損害言論自由。

哈里王子及梅根接受美國名嘴奧花雲費的專訪播出後，摩根在節目中批評梅根說謊，自己「一個字也不會相信」，結果當局收到超過4.1萬宗投訴，他亦因而辭去主持一職。

摩根接受美國霍士新聞（Fox News）主持人卡爾森（Tucker Carlson）訪問，他直言專訪雖然已播出一個月，但越來越相信梅根是「妄想症公爵夫人」，仍然是完全不相信她在專訪中所談到的內容。

強調英女皇備受全球尊重

梅根宣稱兒子阿奇受到皇室人員種族歧視，摩根形容英女皇是世上現時在位時間最長的君主，受到英國和世界各大廣大民眾尊重，也曾經長期擔任主要由黑人公民組成的英聯邦元首，可是如今卻受到如此指控。菲臘親王在專訪播出前夕要入院治療，摩根認為正當他臥病在床，梅根提出這些指控是不恰當。

摩根直指梅根已有多個說法證明是虛假的，他直言：「現在有17種說法已被證明是完全不正確、被極度誇大或者未被證實......我不相信梅根，這一天爆發了巨大的怒氣，我真是太憤怒了。」

由於摩根當日質疑梅根母子受到種族歧視的說法真確性，因而被扣上種族主義帽子，成為被封殺言論的「取消文化」受害者。摩根直斥：「這就是梅根的方式、梅根的真面目。我受到梅根的攻勢去證實她的說法真確，我要去相信，否則我會成為備受譴責的種族主義者。」

他進一步指，這是關乎言論自由的問題，摩根指自己應該有權說出「我不相信你」，他又指其好友莎朗（Sharon Osbourne）因表示支持他，而失去工作感到不值。

美國霍士新聞/英國《每日郵報》

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