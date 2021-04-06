英國倫敦埃塞克斯園大律師事務所（Essex Court Chambers）早前有4名成員，曾就新疆維吾爾人權問題提供法律意見，結果遭中國制裁。《金融時報》報道，制裁出爐後該事務所有多人離職。

涉事的4名大律師早前受世界維吾爾代表大會（WUC）委託，有份撰寫一份關於在新疆維族人權狀況的法律意見，研判中國政府在新疆的行為已構成種族清洗的罪行。該事務所早前被中國列入制裁名單，雖然事務所發聲明澄清4位成員是以個人身份提供獨立法律意見及分析，沒有其他成員參與其中，後來亦將有關報告從其網站撤回，但無法扭轉被制裁結果。

未被中國制裁前，埃塞克斯園大律師事務所有超過90名大律師，包括1間新加坡分行及44名御用大律師。來自馬來西亞的吳姓御用大律師（Jern-Fei Ng、音譯）在制裁出爐後兩天決定「跳船」轉到另一間律師行。屬於新加坡分行的御用大律師蘭道（Toby Landau）及前新加坡總檢察長拉傑（VK Rajah）也打算離開並另起爐灶。

香港國際仲裁中心前主席祈文輝（Matthew Gearing）本來於5月會加入埃塞克斯園大律師事務所，並申請來港執業，但他日前接受《金融時報》訪問時也指正「審視情況」再決定。

英法律界憂寒蟬效應

報道引述分析指，中方制裁或令英國法律界自我審查，避免觸及一些與中國有關的工作，又或與批評中國的團體或個人有聯繫。

埃塞克斯園大事務所的競爭對手律師指，已被要求不可公開回應今次制裁，「我強烈譴責（制裁）……我不認為應對恃強凌弱行為的方式是認輸。埃塞克斯園大事務所是首間被制裁的事務所，但應該不會是最後一間。」

有其他律師指，擔心制裁不只影響大多跟中國企業有關的香港或新加坡業務，甚至有不少加勒比海地區的業務都是跟香港商人合作，「埃塞克斯園大事務所的問題是，在國際業務市場上太倚重中國，它們在亞洲市場屬業界的龍頭，影響也因而可能很大」。

《金融時報》/《蘋果》資料室

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