【黯然離場】曾是全球第三大智能手機生產商的南韓LG電子，不敵連年虧損和市場激烈競爭，昨天正式宣佈將結束手機業務，成首個全面退市的主要手機生產商，反映高端市場遭蘋果和三星壟斷、中下價市場又被一眾中國廠牌淹沒下，就算是昔日手機名牌亦難覓立足之地。

LG電子昨發表聲明，指屬下移動通訊部門在「入門手機市場主要競爭者價格競爭越趨激烈下」，業績持續不振，將在7月31日停止生產和售賣手機，其中會為現有定單生產至5月底，旗下現有型號手機會繼續發售至斷貨，亦會為現有產品顧客提供售後服務和軟件更新「一段時間」，具體時間各個區域會有不同。

LG電子指結束手機業務後，公司收入短期會減少，但長期會改善財政和管理效率，將集中資源在6G網絡技術、電動車零件、智能家居和人工智能等有增長業務；在南韓移動通訊部門聘用的3,700人，將調到公司其他部門或集團其他子公司，其他區域員工按當地情況安排。

曾居全球第三 市佔率剩2%

在南韓是第四大財閥的LG集團，1995年開始涉足手機業務，成立LG資訊與通訊公司，2000年併入LG電子，在功能性手機年代取得一定成功，如Chocolate滑蓋機系列、以少女風配色為賣點的摺機Ice Cream、可自訂機蓋LED圖案的摺機Lollipop等。

進入智能手機年代，LG早期也憑一些功能和設計賣點，如G2的特窄屏幕邊框和將按鍵轉到機背、在後續機款率先引入超廣角鏡頭等，搶佔全球市場前列地位，亦曾為Google代工生產Nexus系列手機。在2013年高峯期，LG智能手機市場佔有率全球排第三，僅次於三星和蘋果。

可是LG之後的旗艦機都有硬件和軟件問題，軟件更新又比對手慢，逐漸失去消費者歡心，手機業務由2015年第二季開始連續23季見紅，至去年底累積虧損約五萬億韓圜（約350億港元）。LG現時仍是全球第九大智能手機商，但市佔率只有約2%。

LG近年嘗試扭轉業務困境，如將生產基地轉到越南和擴大外判代工協議，去年又推出Explorer Project全新設計概念手機系列，但第一炮的旋轉雙屏幕手機Wing銷量令人失望，今年1月在美國消費電子展（CES）發佈的可捲式OLED屏幕手機Rollable，據報亦胎死腹中。

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未能自產晶片失競爭力

LG又嘗試跟越南VinGroup以至德國大眾汽車洽談出售手機業務，但因作價分歧等問題告吹，只剩退市一途。

分析指LG在高端市場始終無法動搖蘋果和三星雙頭壟斷地位，在中下價市場鬥性價比又不夠華為、小米和Oppo等中國品牌爭，落得高不成低不就；其中一個關鍵，是LG不像三星那樣自行生產晶片，近期全球晶片荒下，令LG競爭力雪上加霜。

路透社/韓聯社