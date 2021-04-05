英國首相約翰遜周一公佈下一階段解除防疫限制細節，但對是否批准英國人暑假外遊卻未有定案。

英國遊客是歐洲豪客之一，外遊限制今夏會否鬆綁，關乎旅遊業的存亡。根據約翰遜2月公佈的解封計劃，國際旅遊的限制料將至少維持至5月17日，但他周一向記者表示，不想病毒再輸入英國，而國際形勢又瞬息萬變，因此目前未能進一步說明何時批准英國人外遊，「我們顯然希望5月17日可以放行，但我也不想冒險或者低估一些國家出現的困難」。此前政府也表示，不肯定5月17日能否重啟國際旅遊。

約翰遜對何時重啟國際旅遊未有定案，希斯路機場行政總裁霍蘭凱（John Holland-Kaye）表示失望，認為政府應提供更清晰的時間表。旅遊集團Sunvil主席約瑟菲德斯（Noel Josephides）表示，重開酒店和航線，業界須提前數周獲通知，而不是一兩周。

英國已有半數人口接種至少一劑武漢肺炎疫苗，約翰遜周一表示，第二階段解封下周如期展開，英格蘭所有非必需的零售業、戶外餐飲、酒吧、個人護理包括理髮美容、室內休閒包括健身室、圖書館等可重開。婚禮、酒會、喪禮的參加人數上限由6人提高至15人。約翰遜預告屆時會落吧歎啤酒。

約翰遜證實，會試行俗稱「疫苗護照」的免疫狀態證明制度，以便重啟大型活動和旅遊。根據計劃，除了已接種疫苗人士外，近期取得陰性病毒檢測結果，以及六個月內曾確診的「自然免疫」人士，將可透過「數碼與非數碼渠道」獲得「免疫證書」。

約翰遜表示，「疫苗護照」必須十分謹慎處理，以便產生歧視。

路透社

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