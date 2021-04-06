杜拜近日有大約20名模特兒，在一幢大廈露台上全裸拍照，有關影片周六在通訊軟件Whatsapp上廣為流傳後，一眾模特兒全數被當地警方拘捕，可能面臨監禁和罰款。

網傳照片顯示，該批模特兒在富裕的杜拜碼頭(Dubai Marina)一幢摩天大廈露台上，一絲不掛進行攝影。警方發聲明形容行為不可接受，「沒有反映阿拉伯聯合大公國的社會價值觀和道德操守」。

根據阿聯酋法律，在公眾裸露或其他猥褻行為，可處以5,000阿聯迪拉姆（約10,584港元）罰款或監禁6個月；另製造或傳播色情資訊刑罰更重，可罰款高達50萬阿聯迪拉姆（約106萬港元），這批模特兒有可能同時被起訴以上兩條罪名。

雖然該批模特兒的國籍及身份未明，但有傳她們正參與一個美國成人網站以色列版的宣傳拍攝。阿聯酋官方報章亦指，這次拍攝是宣傳噱頭。

英國《泰晤士報》／《每日郵報》

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