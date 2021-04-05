智能手機普及初期，各品牌如芬蘭諾基亞（Nokia）、台灣宏達國際電子（HTC）及索尼（Sony）均各有市場，惟決策失誤及中國品牌冒起令人漸漸淡忘。分析指，這些品牌仍不時推出新機，但市場佔有率低，停產可能只是時間問題。

決策失誤 失翻身良機

Nokia自2011年與微軟合作後手機業務一落千丈，2016年將手機品牌授權予初創公司HMD Global後，品牌一度起死回生，但過去五年HMD無充份利用Nokia品牌，發展停滯不前亦無利潤，HMD高層離職之際，Nokia仍推動耳機、電視和手提電腦的品牌交易，前景不容樂觀。

HTC是Android智能手機先驅，但在南韓三星推出S系列手機後，HTC旗艦產品開始失去市場，因兩者價格相若，三星更能滿足消費者。HTC以暢銷手機Desire的名字推出數十款平價手機迎戰，各種新名稱的頂級型號手機又未如Desire系列普及。

Sony情況與HTC相似，公司將唯一蝕錢的手機部門整合到其他部門。Sony中低價型號無法在亞洲和全球市場上競爭，甚至將頂級型號手機推出周期由一年縮短至半年，由於有更好規格產品在秋季上市，令購買春季頂級型號的支持者不滿，銷售不增之餘，支持者亦減少。

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