已有半數人口接種至少一劑武漢肺炎疫苗的英國，上月底開始逐步走出實行了三個月的嚴格封鎖狀態，首相約翰遜昨日公佈下一階段解除限制的細節，包括試行「疫苗護照」措施，以及恢復國際旅遊的「交通燈」紅黃綠三級制安排。

歐洲多國近期疫情反彈，再有不同程度封鎖措施，反觀曾經疫情嚴峻的英國，接種疫苗計劃進度佳，上月學校復課後，亦未見確診個案飆升，政府決定進一步重啟經濟活動。約翰遜昨天宣佈，英格蘭地區的所有非必需的零售業、戶外餐飲、酒吧、個人護理包括理髮美容、室內休閒包括健身室、圖書館等，下周一可全部重開。婚禮、酒會、喪禮的參加人數上限，由6人提高至15人。蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭三區各按本身情況推行解封安排。

與此同時，為重新舉行大型活動，以及讓足球場、夜店等在毋須執行社交距離下重開，當局擬這兩個月舉行不同「實驗」，包括夜店活動，以及讓球迷到溫布萊球場觀看英格蘭足總盃準決賽，在設菲爾德一劇院舉行的世界桌球錦標賽也計劃開放觀賽等，參加者事前事後都要做病毒檢測。

放球迷入場睇足總盃

討論多時、俗稱「疫苗護照」的免疫狀態證明制度也會開始試行。除了已接種疫苗人士外，近期取得陰性病毒檢測結果，以及六個月內曾確診的「自然免疫」人士，將可透過「數碼與非數碼渠道」獲得「免疫證書」。

但社會對免疫狀態證明制度侵犯私隱與構成歧視有疑慮，超過40名保守黨議員早前公開表明反對疫苗護照的概念，有關計劃要在國會通過或會遇到障礙。但消息指政府研議的制度下，就算無「免疫證書」的人，仍然可乘坐公共交通工具、光顧酒吧餐廳與一切商店。

星推旅遊通行證手機App

夏天臨近，再次出國旅遊是萬眾期待的焦點，約翰遜表示政府將設定交通燈三級制，根據武肺疫情與接種率、變種病毒個案等數據，為各個國家作風險評級。來自「綠色」國家的旅客將毋須隔離檢疫，但仍要在啟程前與抵埗後接受病毒檢測。對黃色與紅色國家的檢疫要求會維持。

此前政府曾表示，不會早於5月17日重啟國際旅遊。官員指現階段未能斷言有哪些「綠國」，呼籲民眾勿急於決定暑期旅遊計劃。

另外，新加坡航空管理局昨稱，下月起接受旅客使用國際航空運輸協會的流動旅遊通行證，只需展示含合資格實驗室武肺檢測及注射疫苗紀錄數碼證書的手機應用程式，就可以飛往當地和入境。新加坡航空已測試通行證，阿聯酋航空、卡塔爾航空和馬航等逾20間航空公司亦正測試。

路透社