加拿大國會天然資源委員會日前舉行聽證會，邀請專家就中國壟斷戰略礦產供應，提供意見。會上專家指出，中國在過去數十年間，透過迅速擴大加工能力，或收購外國資產，以圖控制戰略礦產供應，當中包括17種稀有資源如鎂﹑鋰﹑鈧等，主要用於太陽能電池板﹑風力發力渦輪機﹑電動車電池﹑手機零件和導彈零件等戰略產品。

專家指，加拿大坐擁大量礦物資源，政府應加強加拿大境內供應鏈自給自足，以防止中國以控制供應鏈及稀有物資作外交手段。加拿大礦業公司Torngat Metals董事長Robert Fung表示，中國多年來積累了全球約80%戰略礦產加工能力，並利用這地位操縱價格，以懲罰競爭對手。他強調，加拿大豐富的鋰﹑鎳和其他天然礦產資源，可以在未來幾年內為加拿大提供重要戰略優勢。

加拿大礦業協會負責人格拉頓（Pierre Gratton）表示，在大宗商品尤其是稀土和其他戰略礦產方面，全球對中國的依賴「令人日益不安」；中國拒絕在開發礦產中守規矩，破壞自由市場。過去數十年來，中國一直對戰略礦產的生產和分銷進行壟斷式控制，使全世界依賴於其採購，並阻止其他投資者加入競爭，造成一定程度國家安全風險。

會上專家指，中國以大量供應淹沒市場，並降低價格的方式，迫使其他開發稀有礦物的對手因無利可圖而退出；然後再透過限制產量，提高價格、甚至切斷供應來操縱市場。專家敦促加拿大政府訂下開發礦產的國家戰略，並深化與歐洲、美國和日本關係，加強在中國以外的供應鏈。

格拉頓敦促加國政府，應開發和保護加拿大電池和其他產品供應鏈，建議在五年內建立一項2.5億元（加元、下同）計劃，以鼓勵投資在示範項目中。

過去，加拿大政府因沒有制定明確國家安全指引，讓中國國企收購加拿大天然資源資產。自去年起，加國政府在這方面加強審查，去年12月工業部便拒絕了中國國企山東黃金礦業公司，以2.07億元收購一間開發北極金礦的TMAC資源公司的計劃。

隨着全球對電動車及電池需求增加，相關稀有物資成為戰略關鍵。市場研究公司Benchmark Mineral Intelligence總監摩亞（Simon Moores）表示，到2030年，中國將擁有全球67％鋰離子電池生產能力；相比之下，北美僅佔12％市場。

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