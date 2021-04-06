俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼上周宣佈他將在獄中絕食，抗議獄方拒絕為他提供適切治療。俄羅斯《消息報》（Izvestia）周一報道，納瓦爾尼疑患上呼吸系統疾病，發高燒和嚴重咳嗽，被移送到監獄病房治療。由於同一囚室已有3名囚友染上肺結核，納瓦爾尼以黑色幽默方式自嘲，或許患肺結核可減輕其痛楚。

納瓦爾尼的社交網站Instagram賬戶寫道，納瓦爾尼的監房已有3名囚犯染上肺結核，而要入院接受治療，以黑色幽默的方式指︰「如果我患肺結核，也許帶走我背脊的疼痛和雙腳的麻痹。」帖文寫道，納瓦爾尼在獄中發高燒，體溫達到攝氏38.1度（華氏100.6度），並且嚴重咳嗽。

報道曝光後數小時，有親政府傳媒引述聯邦監獄局表示，納瓦爾尼已被移送到監獄病房，並接受包括武漢肺炎等多項病毒檢測。另有報道引述納瓦爾尼律師指，納瓦爾尼仍身處波克羅夫（Pokrov）的2號流放地。

據納瓦爾尼的律師早前透露，他遭到獄方酷刑虐待，包括剝奪睡眠。國際特赦組織秘書長卡拉馬德（Agnes Callamard）表示，已經就納瓦爾尼健康惡化問題向俄羅斯總統普京提出交涉，又批評俄方企圖讓納瓦爾尼慢慢死去。俄羅斯獄方否認說法，指納瓦爾尼健康狀況穩定且令人滿意，並已應囚犯本人要求而進行身體檢查。

英國《衞報》

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