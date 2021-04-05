（北美通訊）加州一項新議案「SB-82」再次觸動華人神經。議案一旦通過，未來所有不涉及持刀槍等致命武器搶劫，或沒有造成受害者嚴重傷害的案件，都會由重罪降為輕罪。

根據2014年加州公投通過的第47提案，只要盜竊涉款不超過950元（美元、下同），只會以輕罪處理，最高處以一年監禁或1,000元罰款。由民主黨加州參議員斯金納（Nancy Skinner）提出的SB-82議案，可算是第47提案的「升級版」，議案建議把原本最重可判處9年徒刑的搶劫罪（robbery），以小偷罪（petty theft）處理，即以輕罪作出判罰。

議案指，在搶劫過程中，如犯人沒有使用槍械等武器，而受害者沒有嚴重受傷，便可以視為輕罪；不過，法律上嚴重受傷的定義很狹窄，只要受害者沒有生命危險，便算不上是嚴重受傷。

斯金納表示，提出相關議案的目的，是希望具體闡明相關法律，使不涉及暴力的盜竊案件，不以暴力重罪處理。

議案除了引起加州華人爭論，當地部份檢察官及執法機構也反對議案。位於加州州府薩克拉門托縣的柑橘高地市（Citrus Heights）警察局，該局局長羅倫斯（Ron Lawrence）表示，即使沒有人身傷害，被搶劫的受害者仍然會遭受情緒和心理痛苦，沒有理據支持這些暴力犯罪的人，只會被判簡單輕罪。

曾擔任檢察官的洛杉磯亞凱迪亞市市議員鄭博仁（Paul Cheng）認為，去年針對亞太裔的仇恨暴力案件超過3,800宗，如果議案獲得通過，未來不少商家和個人可能會更容易遭盜竊，其他犯罪威脅也恐會惡化。

加州參議院撥款委員會周一審議該議案，不少亞裔致電委員會，要求反對；目前，議案已交由財委會再審理。

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