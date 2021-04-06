北韓不參加東京奧運，政治上最大的輸家，既非平壤，也不是東京，而是首爾，事關南韓文在寅政府早已把這場體壇盛事，定性為南北韓重啟政治對話的重要契機。如今北韓決定不來，留下文在寅斯人獨憔悴。

最新民調顯示，南韓總統文在寅的支持率已跌至上任四年來最低的32%，但疫情下要解決民生問題談何容易，打北韓牌可能是最方便快捷的加分途徑。2018年，文在寅在平昌冬奧上接待北韓特使金與正，確立自己在兩韓破冰和美朝中間人的歷史地位。

文在寅擺明想照辦煮碗，他在3月1日國慶講話中說到：「今年將舉辦的東京奧運會，有可能為韓日、兩韓、朝日以及朝美提供對話的機會。」本月1日，南韓統一部更支持首爾市政府單方面向國際奧委會申請，與北韓平壤共同主辦2032年奧運。

先不說澳洲布里斯本早已獲選為舉辦2032奧運的優先城市，即使首爾成功「截糊」，兩韓根本無具體合作規劃，首爾入紙理由只是說文在寅和北韓領袖金正恩曾於2018年峯會上，同意爭取共同辦奧運。南韓的如意算盤是先申請，再在東奧上向朝方提出合作。

可是，文在寅顯然是一廂情願，話說在首爾申奧前兩天，曾出席平昌冬運的北韓領袖金正恩妹妹金與正，才痛罵文在寅對北韓試射導彈的批評，是「喪盡天良」和「厚顏無恥」。在此情況下，文在寅還重注押在兩韓對話上，結果給北韓牽着鼻子走。

韓聯社/ 朝中社

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