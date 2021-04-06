中國駐澳洲阿德萊德總領事館的新大樓上周開幕，除了引來澳洲方面的諜戰憂慮，也惹澳洲維吾爾人憂慮。據報新領館選址接近阿德萊德的維吾爾人社區，相距不足一公里，令這些維吾爾人擔心被中國政府監視和舉報，並牽連到仍然身在新疆的親人。

中國自2015年在阿德雷德設立領館，距離市中心6公里東部喬斯琳（Joslin）的新大樓上周正式開幕，總面積1,500平方米，有10至12名職員工作。

澳洲SBS電視台報道，約1,500名維族人住在阿德雷德，被認為是土耳其以外的最大維吾爾僑民社區。但新領館與很多維吾爾人的住所只有一公里左右的距離，增加他們的憂慮。

當地維族人憂新疆親人受牽連

阿德雷德維族語言學校校長阿卜杜拉（Zulfiya Abdulla），逢周日早上任教維族語言和文化。她擔心現時的文化活動會受中國外交人員監視，並報告給中國政府，「他們會因為我們所做的事，把我們的親人帶入（再教育）營裏」。

61歲維族婦人優素福（Horigul Yusuf）從新疆移民至澳洲，自2005年住在阿德雷德，其新疆的兄弟姊妹都曾被關押在再教育營，兩名弟弟至今仍未獲釋。她說︰「中國政府將會有更大的權力，他們甚至將會在這片土地上壓迫我們。我覺得，終有一日他們會（在這裏）控制我們，就像在我們的家鄉所做的一樣」。

東突厥澳洲協會主席馬吉德（Nurmuhammad Majid）表示，居澳維族人受到越來越多騷擾，他收到來自澳洲各地成員通知，稱收到中國領館、中國使館或保安部門的來電。

他認為，澳洲容許中國在阿德雷德設立新領館是錯誤的一步，而他們多年來維繫維吾爾社區團結，但未來恐怕難以為繼，「我認為這是心理上的警告：『我們已在你身邊，我們可以走到你（的社區）裏面，我們可以摧毀你們社區的凝聚力』」。

中國駐阿德雷德總領事館發言人否認此說法，形容東突厥澳洲協會是「出於分裂中國的邪惡政治意圖，不遺餘力地散佈謊言，大肆誹謗和抹黑中國」。發言人又譴責總領館開幕當日的示威活動。

澳洲SBS電視台

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