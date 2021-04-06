日本三大名城之一熊本城在2016年的地震中嚴重受損，目前天守閣已經完成修復，並將於本月26日對外開放，但由於地震導致多處受損，熊本城預計要到2037年才能全部修復。

5年前熊本大地震重創熊本城，天守閣、石牆、城內的文化財產等嚴重受損，熊本市正進行修復工程。天守閣由「大天守」與「小天守」構成，上月已完成修復，周二向傳媒公開內部狀況。

「小天守」在地下一樓等處新設防震設備，並以螢幕向遊客說明安全性，而「大天守」內部展示的內容幾乎全面更新，從1至4樓逐一介紹建造熊本城的加藤清正時代直到現代的歷史。

熊本城建於1607年，由被譽為「築城名手」的武將加藤清正所建。城內有13處被列為國家級重要文化的建築物，長牆、東十八間櫓等5處因地震倒塌。由於熊本城在2016年地震中受損規模龐大，修復工程需花費高額經費與時間，預計所有修復工程將在2037年完成。

中央社

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