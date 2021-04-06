全球多國持續推動武漢肺炎疫苗接種計劃，期望盡快控制疫情然後恢復經濟。為預防疫情在重啟經濟活動後再次爆發，不少國家考慮推出疫苗護照或簽證，作為民眾回復正常生活或海外旅遊的條件。

英國政府計劃於本月起試行疫苗護照，將會顯示民眾曾否接種疫苗、近期檢測結果或過去6個月內是否被檢測出陽性，判定有否自然免疫等情況。當局強調暫時只會在運動比賽、劇場、夜總會等試行疫苗護照，不希望將範圍延伸至一般商店或公共交通工具。

首場試行活動是本月16日在利物浦舉辦的一個喜劇欣賞活動，觀眾入場前及表演結束後都須接受檢測。計劃將延續至5月中旬，包括英格蘭足總盃準決賽和決賽、世界桌球錦標賽、多場商務會議與電影放映會等。

英國有3150萬人已接種首劑疫苗，當中540萬人更已完成兩劑疫苗接種，政府計劃在7月底前讓全國成年人也完成接種武肺疫苗。

盼重振區內旅遊業

歐盟及東盟也正在討論電子疫苗護照系統恢復及重振區內旅遊業。多間航空公司亦有意推出「疫苗簽證」，新加坡航空使用了國際航空運輸協會（IATA）的Travel Pass移動應用程式，機組人員可透過程式查看乘客在出發前的武漢肺炎測試，新西蘭航空及澳洲航空同樣有類似計劃。

塞浦路斯已表示歡迎已接種兩劑疫苗的英國人，自下月1日起隨時入境而毋須提供陰性檢測結果又或接受隔離；希臘亦稱會承認以色列的「綠色護照」為接種證明文件；丹麥及瑞典亦正籌備推出疫苗護照讓國民可出國。

歧視問題成各國考慮

日本政府據悉正研究把疫苗護照安裝在一個應用程式，針對對象是外遊的日本國民、逗留日本及返回原居地的外國人士。但當局對於國內旅遊使用疫苗護照保持審慎，厚生勞動大臣田村憲久稱有關文件會造成歧視和偏見。

至於大部份國民已接種疫苗的以色列，早於2月底已實施了「綠色護照」機制，文化及體育場館、健身室、泳池和酒店等康樂設施則只限持有「綠色護照」者進入。以色列衞生部長艾德斯坦（Yuli Edelstein）形容接種疫苗是公民責任，儘管政府不會強制所有人接種，但不接種的人「會被遺棄」。

然而不少人認為疫苗護照造成歧視問題，只會分化國民及製造不公平情況。法國和比利時亦批評，只讓已接種的人士旅遊是不公平。

英國廣播公司/《蘋果》資料室

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !