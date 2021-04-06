南韓首爾及釜山市長周三進行補選，然而當地政壇近期爆出炒賣土地醜聞，兩大政黨候選人同樣捲入其中，並被對方用作攻擊手段，為今次補選蒙上貪腐醜聞陰影。

南韓將補選22個各級首長及議員職位空缺，當中包括因疑涉性騷擾醜聞而自殺的前首爾市長朴元淳，以及因涉嫌性騷擾女公務員的前釜山市長吳巨敦所遺留的兩大市長空缺，令今次補選備受注目。朴元淳及吳巨敦皆屬於執政的共同民主黨。

貪腐醜聞成競選人焦點

早前南韓爆出國有土地住宅公社（LH）多名職員被揭利用內幕消息謀取暴利，牽涉政壇多名人士，共同民主黨亦有議員捲入事件。不過由於總統文在寅沒有及時處理醜聞，任內打擊炒賣房地產又未見成果，令其支持率跌至34.1%新低。

最大在野黨「國民力量」與共同民主黨的支持度差距收窄至7.4個百分點，更借炒地案向共同民主黨發動攻擊，要求調查範圍擴大至青瓦台。共同民主黨予以反擊，要求這些弊案至少追溯至這些土地被指定開發地區的5年前，即要追溯至前兩任總統、保守派的李明博及朴槿惠任內。

首爾市變天機會高

首爾市以往相當支持進步派，為集中票源，開放民主黨候選人金鎮愛退選，將支持票集中給共同民主黨候選人朴映宣身上。國民力量與國民之黨若成功合作，無論最後是由前首爾市長、國民力量候選人吳世勳，抑或是國民之黨候選人安哲秀出馬，根據民調顯示皆能擊敗朴映宣。若共同民主黨連釜山市也失守，明年南韓總統大選將失去兩大城市市長支持。

兩大陣營皆利用醜聞攻擊對方，吳世勳被質疑在首爾市長任內濫用職權，將自己擁有的土地指定為住宅用地，從而取得補償。朴映宣則因在政府任職時提高持有多個物業人士的稅金，卻被爆出丈夫在日本東京持有公寓，遭外界質疑雙重標準，甚至被貼上「親日」標籤。

中央社/《蘋果》資料室

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