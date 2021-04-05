土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）周一發表聲明，指104名退役海軍上將「暗示政變」。

他說：「退役海軍上將的職責不是發表暗示政變的宣言……在一個過去政變頻頻的國家，由退役海軍上將作（另一次）嘗試是不能接受的」。他認為，將開運河計劃與條約相提並論是「徹底錯誤」，又說計劃可鞏固主權，「現時無意退出《蒙特勒公約》，但將來如有需要，會修訂任何條約，以裨益本國」。

土耳其10名退役海軍上將較早時公開批評埃爾多安重視的伊斯坦堡運河計劃後，周一遭到拘留。

土耳其上月正式批准在伊斯坦堡開闢一條堪比巴拿馬運河或蘇彝士運河的45公里航道。這項決定引發土耳其是否恪守1936年《蒙特勒公約》（Montreux Convention）的辯論。

有「天下咽喉」之稱的土耳其海峽是連接黑海與地中海的唯一通道，包括博斯普魯斯海峽、馬爾馬拉海和達達尼爾海峽三部份。為了讓黑海非軍事化，土耳其、英國、法國、蘇聯、保加利亞、希臘、德國、南斯拉夫1936年簽署《蒙特勒公約》，賦予土耳其管理土耳其海峽的權力，規定在戰爭狀態或面臨侵略威脅的下，土耳其可禁止任何國家的軍艦通過海峽；和平時期，商船可自由通過海峽，戰爭時期，與土交戰國的商船不可通過海峽；和平時期，黑海艦隊可以經海峽駛往地中海。

有104名退役上將聯署的公開信指出，《蒙特勒公約》「最能保護土耳其的利益」。

他們在信中寫道：「伊斯坦堡運河計劃引發對《蒙特勒公約》以及退出國際條約權限的辯論，情況令人關注。」他們擔心土耳其一旦背棄條約，會激怒俄羅斯，並失去土耳其在區內的中立國地位。

安卡拉檢察長辦公室表示，已對10名退役上將發出拘捕令，另有4人因年齡不適合拘留，遭下令3天內向安卡拉警方報到。他們被控「運用武力和暴力來擺脫憲政秩序」。檢察長辦公室周日對多名退役上將展開調查，涉嫌「同意犯危害國家安全和憲政秩序罪」。

土耳其2016年發生流產政變後，當局發動鎮壓，埃爾多安的批評者紛紛入獄。控方對那些人的用詞和現在類似。

埃爾多安擬以750億里拉（約720億港元）興建博斯普魯斯和達達尼爾海峽的替代航道，令人質疑這條新航道是否適用既有協議。

國會議長謝托普（Mustafa Sentop）上月24日告訴土耳其新聞網（HaberTurk），總統有權可退出《蒙特勒公約》，「但有可能跟很可能之間有差別」。

埃爾多安在2018年獲得毋須國會同意即可讓土耳其退出條約的權力，上月他就讓土耳其退出預防家暴等針對女性暴力的《伊斯坦堡公約》（Istanbul Convention）。

法新社

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