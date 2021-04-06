緬甸軍方2月發動政變推翻民主制度，引發大規模示威，大批名人明星亦聲援以至走上街頭。代表緬甸出戰國際萬國小姐（Miss Grand International）選美比賽的佳麗韓蕾（Han Lay）早前在泰國的決賽之夜，在台上呼籲國際關注及幫助緬甸，吸引不少注意。韓蕾事後接受傳媒訪問，坦言短期內或難以回國，亦擔心尚在緬甸的家人安全，但形容發聲是義務，強調緬甸人不會放棄。

22歲的韓蕾在仰光大學修讀心理學，本來計劃畢業後投考空中服務員。緬甸政變後，她跟同學一同上街抗議，呼籲人們加入不合作運動，不久後赴泰國參加萬國小姐決賽。

決賽值「最血腥一天」 強忍淚水演說

身在泰國的韓蕾目睹家鄉的抗爭日趨嚴峻，軍方鎮壓手段越見血腥，決心為緬甸人「打國際線」。韓蕾早在決賽前已接受泰國傳媒訪問，稱緬甸有大量人死在軍隊槍下，呼籲世界支援緬甸，又在選前拉票時提及緬甸局勢，稱要在革命勝利。

上月27日決賽當晚，韓蕾再運用拉票時間，懇請國際關注緬甸，形容「現在我的國家有很多人正死去，請大家幫幫緬甸，我們急需國際幫忙」。儘管韓蕾最終落選，但已贏盡外界關注。

韓蕾賽後接受外媒訪問，稱目前在緬甸連記者也會被捕，令她決心站出來。比賽當晚正值緬甸單日死亡人數最多的建軍節，韓蕾透露她發言時一直忍着眼淚：「我當時要好好控制情緒，因為我要運用那兩三分鐘對全世界說話，我一定要說出來」。韓蕾直至當晚比賽結束後，才回到房間大哭一場。

朋友無故被殺 同學多人被捕

韓蕾又稱，當初跟她一起上街的同學中，不少人已經被捕，更有一名友人被軍方射殺。韓蕾表示她朋友遇害時根本並非示威：「他只是某晚到餐廳喝咖啡，便被人射殺了」。她坦言無法集中精神比賽，對家鄉的人也充滿罪疚感：「選美需要不停地笑，但我高興不起來，當我在這邊出席活動時，緬甸很多人在死去」。

緬甸軍方持續清算聲援示威的名人及明星，日前再向60名明星、模特兒及網紅等發出通緝令，指控他們「煽動叛亂」。韓蕾表示在緬甸「人人也知道說出現狀是有限制」，軍方暫未就她選美當晚的發言找過她，但她在社交網站的賬戶已開始出現恐嚇留言，「他們恐嚇我說，當我回到緬甸後，監獄在等着我」。

韓蕾承認憂慮遭軍方秋後算賬，計劃未來3個月先留在泰國，「我的朋友都叫我別回緬甸」。韓蕾透露她早於啟程到泰國前，已料到可能有一段時間無法回國，現時她最擔心是家人安全，但因緬甸互聯網通訊經常中斷，她只能偶爾聯絡家人，亦要求記者不要公開她的出生地，以免家人身份曝光。

「不放棄就會贏」 促聯合國出手

儘管人身安全面臨威脅，亦有部分萬國小姐參賽者不滿她把政治議題帶到選美台上，但韓蕾認為她有義務為緬甸發聲，「這（軍方鎮壓）是反人類罪行，我們希望聯合國盡快採取行動，我們想要回真正民主、要回我們的領袖」。

對於緬甸抗爭的將來，韓蕾表示她仍抱有希望：「我們緬甸人絕不會放棄，人們都告訴我他們會在街頭繼續戰鬥，我也在舞台上以自己的方式戰鬥。只要大家不放棄，我們便會贏」。不過自言偶像是昂山素姬的韓蕾坦言無意從政，形容政壇不適合她。

英國廣播公司／路透社

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