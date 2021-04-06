武漢肺炎疫情衝擊各行各業，俄羅斯莫斯科有120年歷史的地標葉利謝耶夫斯基超市（Yeliseyevsky Food Emporium），將於下周日（11日）結業。

葉利謝耶夫斯基超市於1901年開業，位於莫斯科的主要街道，以華麗的新巴洛克式室內裝修及悠久歷史聞名，售賣各類食物及紀念品，長期吸引大量遊客光臨，在超市開業前，該址是十九世紀貴族所住的建築物。

武肺疫情令顧客人數大減，官方沒有解釋結業的原因，工商會官員坎申（Alexander Kanshin）指出，法律問題及顧客消費模式轉變，導致葉利謝耶夫斯基超市結業。

市政府表示，該址未來的接手者必須保護原來的裝修建築。顧客巴克京（Yelena Bakhtina）說：「這不只是一個停留及買食物的地方，它是城市的象徵，我會來這裏欣賞它的室內裝修，很遺憾我們不會再見到了。」

俄羅斯《莫斯科時報》／路透社／新浪網／《蘋果》資料室

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