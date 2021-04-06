菲律賓呂宋甲米地省（Cavite）一名28歲男子上周在晚間外出買水，違反宵禁令，竟然被警方體罰，迫他連續做300下深蹲動作。該名男子在翌日死亡，當局已下令展開調查。

甲米地省為阻武漢肺炎病毒擴散，正採取嚴格封城政策。死者佩尼亞雷東達（Darren Manaog Penaredondo）的家人透露，他於當地時間上周四（1日）下午6時後外出買水，途中被警方截查。

死者的表兄弟盧塞納（Adrian Lucena）在Facebook透露，佩尼亞雷東達和其他同樣違反宵禁令的人，被要求做100下深蹲動作，如果無法同時完成的話，就要重新做過，眾人最終深蹲了300下。

翌晨始爬回家 癲癇後心臟停頓

同居女友巴爾斯（Reichelyn Balce）向當地傳媒表示，佩尼亞雷東達在翌日早上才回到家中，顯得感到痛楚，她起初還以為對方是否遭人痛毆一頓。她說：「他一整天都寸步難行，只能夠在地上爬行，但我沒有認真對待，因為他說只是膝蓋和大腿痛。當他請求幫助去小便，他開始癲癇發作，他抽搐和面部變成紫色，心臟開始停頓。」鄰居為他進行心肺復甦，但他不久後死亡。

當地警方辯稱，警方不會對違反宵禁令的民眾作出體罰，只會訓導；如發現警員執行體罰，絕不會容忍。當地官員表示，已下令警方展開全面調查，並形容這種懲罰是「酷刑」。他又指己接觸者家屬。

早於本月初，人權觀察已經警告有違法人士被虐待，並聲稱警察與當地官員把疑犯困在狗籠，於烈日下暴曬。總統杜特爾特上周四警告民眾不要違反封城下的限制措施，「我不會猶疑，我的命令向警察和軍方，同時地方官員。如果有任何麻煩或出現暴力情況而你的生命處於危險，開槍殺死他們。」

英國廣播公司／菲律賓新聞網rappler

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