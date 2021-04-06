印尼東帝汶風災113死 仍有數十人失蹤

印尼及東帝汶遭受熱帶氣旋侵襲，導致至少113人死，仍有數十人失蹤，以及數以千計民眾流離失所。

印尼災害管理局周二表示，在近東帝汶的偏遠島嶼錄得86人死亡，印尼救援人員仍在尋找超過100名失蹤者，並利用挖土機清理風災殘骸。較早前當局公佈死亡人數高達130人，後來指與地方政府溝通出錯，訂修死亡人數。

暴雨引發洪水及山泥傾瀉，當局指數以千間民居，包括醫院、橋樑在災難中被破壞，過萬人逃到避難所。

美佛州老師$1500誘2歲女性交

美國佛羅里達州一名小學教師被指向一名父親提出，代繳200美元（約1,500港元）汽車旅館房租，企圖換取跟對方的2歲女兒性交。父親報警後，該名教師被捕，兼被所屬學校解僱。校方已安排為該名教師的學生及家庭提供輔導。

報道指，一名39歲父親上月底刊登分類廣告，公開找租客攤分汽車旅館租金數天，並提及他有一名2歲女兒同行。該父親隨後收到一名陌生人的訊息，問他「可否與你的女兒獨處」，他拒絕後報警。

警員其後冒充父親，並向這名陌生人發訊息，表示如果他肯付兩晚汽車旅館租金，就可以和女孩獨處。雙方同意上周四在汽車旅館見面，警方之後當場拘捕27歲教師亞歷山大（Xavier Alexander）。亞歷山大被捕時帶着200美元（約1,500港元），鞋子裡藏有一個安全套。他承認訊息出自他的手，並稱自己有性上癮，但否認曾經騷擾過小孩。

埃塞俄比亞航空貨機誤降未完成機場

埃塞俄比亞航空一班航機周日發生驚險事故，錯誤降落在贊比亞一個仍在修建當中的機場。而同公司另一客機在兩小時也嘗試在當地降落，但及時發現不妥，再次爬升離開。

該貨機周日降落在贊比亞北部銅帶省一個仍在修建的機場，贊比亞交通部常務秘書倫古（Misheck Lungu）說：「當他準備降落時，他用雷達溝通，他們跟他說：『我們看不到你。』所以他用肉眼四處觀望，但看不見控制塔，接著便降落在仍然修建中的機場。」

倫古指事件沒有造成損失，調查員會發佈一份「全面報告」。埃塞俄比亞航空確認曾經發生事件，並正與贊比亞當局合作調查。而同公司另一架波音737-800型的飛機也在兩小時後打算降落該機場，但在正式著地前放棄降落。

德國之聲／美聯社／法新社

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