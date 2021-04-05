（北美通訊）美國前總統特朗普與妻子梅拉尼婭周日早上，前往佛羅里達州棕櫚灘花園（Palm Beach Gardens）的Christ Fellowship Church教會，參加復活節崇拜。主持崇拜的高級牧師馬林斯（Todd Mullins）表示，對有前總統及其夫人出席其崇拜活動，感到榮幸。報道指，現場信眾給予特朗普及梅拉尼婭掌聲和歡呼，兩人則報以微笑，又向信眾揮手。

《紐約郵報》報道，馬林斯的父親湯姆（Tom Mullins）是特朗普過去的競選團隊福音教派執行顧問委員會（Evangelical Executive Advisory Board）委員之一，他回覆傳媒查詢時表示，教會歡迎所有人參與活動，一同慶祝耶穌基督復活。

特朗普和梅拉尼婭其後返回海湖莊園（Mar-a-Lago），與家人一同舉行滾復活蛋（Easter egg roll）活動。特朗普長子唐納德（Donald Trump Jr.）把照片分享到IG，顯示他與女友吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）、弟弟埃里克（Eric Trump）及其妻子娜拉（Lara Trump）和子女等。唐納德在IG表示，不知道一班小朋友有否盡力參與活動，但他們玩得很開心。

特朗普透過旗下「拯救美國政治行動委員會」（Save America PAC）發聲明表示，「祝所有人復活節快樂，包括那些激進左派的瘋子，即使他們在我們的總統選舉中舞弊、希望摧毀我們的國家！」

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