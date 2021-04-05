美國最高法院周一就Google及甲骨文的之間長達10年的版權訴訟案達成裁決，以6比2裁定Google利用甲骨文的軟件代碼開發Android操作系統，沒有違返聯邦版權法。

這項裁決推翻了2018年上訴法院的決定，上訴法院當年指Google在Android中所使用的甲骨文軟件代碼，並不構成合理使用原則，裁定Google侵權，甲骨文索償逾80億美元（624億港元）。

Google於2007年推出Android操作系統，公司在開發期間編寫了數以百萬計代碼，但同時使用了11,330條來自甲骨文Java平台的代碼。Google稱其做法是業界慣例，有助推動技術進步，而且它所使用的純粹是功能性、非創造性的代碼，故不受版權保護。但甲骨文指Google「犯下了令人震驚的抄襲行為」，並於2010年向Google興訟。

最高法院大法官布雷耶（Stephen Breyer）表示，他們假設有關材料受版權法保護，但是案中受爭議的部份仍然構成合理使用原則，因此裁定Google的使用相關代碼沒有違反版權法。

這宗訴訟已經持續達10年之久，而今次只有8名大法官審理此案，是因為案件在去年10月開始辯論，正值大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）離世，而巴雷特（Amy Coney Barrett）仍未出任大法官之際。

路透社/美聯社

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