美國財經雜誌《福布斯》周二公佈2021年全球億萬富豪榜，由亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）以1,770億美元（1.38萬億港元）身家，連續第4年蟬聯全球首富。

全球五大億萬富豪包括榜首的貝索斯，他連續第4年蟬聯榜首，今秋將辭任亞馬遜CEO。其次是去年排名第31位的Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk），其身家急增至1,510億美元（1.18萬億港元）；排第三的是LVMH董事長兼行政總裁阿諾特（Bernard Arnault）及家族，身家有1,500億美元（1.17萬億港元），至於微軟創辦人蓋茨及Facebook創辦人朱克伯格，就分別以1,240億美元（9,672億港元）及970億美元（7,566億港元）身家排名第四及第五。

「股神」巴菲特五大不入，是1993年以來首次未打入富豪榜前五，不過他的身家仍比2020年高出285億美元（2,223億港元），達960億美元（7,488億港元）。

新上榜和富豪總人數雙雙破紀錄

今年新上榜人數和億萬富豪總人數雙雙破紀錄，億萬富豪總人數高達2,755人，他們的總資產高達13.1萬億美元（102萬億港元），遠高於2020年的8萬億美元（62.4萬億港元）。億萬富豪總人數較去年多660人，其中新上榜人數共有493人，包括210人來自中國和香港，另有250人落榜後今年捲土重來，新入榜中最富有的富豪，是身家有382億美元（2980億港元）的金沙已故創辦人艾德森遺孀米麗婭姆（Miriam），她去年繼承大部分金沙股份。

女性億萬富豪則從2020年的241人增加到328人，但今年女性富豪十大不入，法國化妝品集團歐萊雅（L’Oreal）繼承人弗朗索瓦絲（Francoise Bettencourt Meyers）是全球女首富，排名第12位，身家達736億美元（5,740億港元）。另外，美國真人騷女星Kim Kardashian West身家由去年的7.8億美元（60.8億港元）增至10億美元（7.8億港元），排名2674，是新入榜的富豪之一。

亞洲首富為印度商人安巴尼（Mukesh Ambani），他在全球富豪榜上排名第10，身家達845億美元（6591億港元）。

美國仍然擁有最多億萬富豪，有724人，中國、香港及澳門地區的億萬富豪合共有698人，歐洲有628人。

在今年的億萬富豪榜上，白手起家的億萬富豪有1,975名。另外，有61名富豪今年落榜，是10年來最少人落榜，落榜的包括Kim Kardashian West妹妹Kylie Jenner，後者去年被指誇大業績，遭踢出排行榜。

美國《福布斯》

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