緬甸軍方對反政變示威的鎮壓未有結束迹象，軍方周三再次向示威者開槍，造成最少8人死亡、多人受傷。最大城市仰光有中資工廠起火，亦有示威者焚燒中國國旗。當地團體統計，反政變示威至今已有581人死於軍方槍下、近3,500人被捕。惠譽周三發表報告指，緬甸正淪為一個「失敗國家」（failed state），批評緬甸軍方對平民和少數族裔的暴力升級，正正反映「軍方正失去對國家的控制」。

清晨包圍示威者闖診所拘捕

緬甸多地周三繼續有反政變示威，要求還政於民選政府。西北部城市吉靈廟（Kale，又稱Kalay）大約清晨5時，有軍人突襲示威者通宵留守的地點，並向示威者開槍，當地傳媒指最少8人死亡、20人受傷，死者包括一名途人。目擊者指，軍方趁示威者在天亮前鬆懈圍堵示威地點，阻止居民提供支援，軍方直至上午約9時才暫停鎮壓。軍人曾向民居開槍，又闖入一間診所，最少10人被捕，部份被捕人士更受了傷。吉靈廟周三中午再有居民上街示威，抗議軍方暴行。

仰光一間中資成衣廠發生大火，未有傷亡及損毀報告，社交網站有圖片顯示，示威者在仰光街頭焚燒中國國旗。中國被視為緬軍支持者，上月仰光有32間中資工廠被縱火。

另外，軍方亦再次封鎖流動網絡，阻止示威者傳遞資訊，只有極少數使用撥號上網人士不受影響。互聯網受阻加上軍方在政變後不久下令報章停刊，有示威者自行出版小型報章，不但在網上分享，甚至印刷實體版向公眾派發。軍方同時繼續搜捕表態支持示威的名人，周二拘捕當地演員札哈納（Zarganar），札哈納2008年亦曾被軍政府拘捕，2011年獲釋。

緬甸前聯合國特使、現時領導平行政府的薩沙（Dr SaSa）發聲明，透露接獲18萬項軍方暴行的證據，會遞交聯合國各機構，要求獨立調查。

惠譽料緬甸中期出現武裝衝突

英國外相藍韜文日前與印尼外長馬爾蘇迪（Retno Marsudi）會面，討論緬甸危機，但俄羅斯警告若西方制裁緬甸軍頭，將導致緬甸內戰。惠譽指西方制裁難以助緬甸重回民主，但稱大多數緬甸人民支持全國民主聯盟領導的平行政府，預計緬甸中期將出現武裝衝突，由反對政變的人民聯同少數族裔武裝分子對抗軍方。

路透社/《Myanmar Now》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !