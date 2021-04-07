（北美通訊）紐約親中團體周日舉行「停止仇恨亞裔」集會，聲稱有萬人參與。但出席者未必知道，站在身旁的示威者，可能是天王巨星。原來樂壇天后Rihanna當日喬裝出席，成功隱身人群之中。

33歲的Rihanna戴着棒球帽、太陽眼鏡和黑色口罩，和穿着街坊裝的亞裔助手Tina Truong一起參與遊行。Tina Truong事後在Instagram上傳了她們參與活動的照片，包括Rihanna舉着「停止仇恨亞裔」的標語，以及Rihanna在街上跳舞的短片。

Tina Truong分享的另一段短片中，有參與者問Rihanna索取Instagram賬戶，明顯未有意識到正和天王巨星談話。Tina Truong加上字幕，指Rihanna在對方手提電話中輸入自己IG賬戶時，對方以為被整蠱，震驚的問：「那是你嗎？」Rihanna就哈哈大笑。

Tina Truong在遊行時手持寫上「壞日子？直接說是仇恨罪罷！」的標語，影射亞特蘭大按摩院槍擊案中的疑兇，21歲白人男子羅伯特·亞倫·朗（Robert Aaron Long），其辯護律師指當事人犯案主要原因，是因為當天是諸事不順的壞日子。案件造成8人死亡，當中6人為亞裔婦女。

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