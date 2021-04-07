小行星撞擊往往會造成生靈塗炭，但也可能創造生機。有科學家研究發現，讓恐龍滅絕的小行星撞擊，可能也孕育了地球的熱帶雨林。

研究人員利用花粉化石和哥倫比亞的樹葉調查小行星撞擊如何改變南美洲的熱帶雨林，在6600萬年前，一個闊12公里的小行星撞擊地球，令構成這些森林的植被類型發生了巨大變化。

毀滅性撞擊後開花植物主宰森林

巴拿馬史密森尼熱帶研究機構的卡瓦略博士（Monica Carvalho）指團隊查看了撞擊前後超過5萬個花粉化石記錄，以及超過6,000個葉子化石，發現在巨大小行星撞擊墨西哥尤卡坦半島前，稱為針葉樹和蕨類植物的圓錐形植物很常見。但在遭受毀滅性撞擊之後，植物多樣性下降約45%，特別是帶種子的植物普遍滅絕。森林在接下來的600萬年中逐漸復元，開花植物（又稱被子植物）主宰了森林。

這種過渡也使熱帶森林的結構發生變化。在白堊紀晚期，當恐龍仍然存在的時候，森林的樹木間有寬廣的距離，樹木頂部不會重疊，陽光可以照進森林地面上。但是在撞擊之後，森林演變成濃密的樹冠，少了陽光可以照達地面。

熱帶森林轉化成雨林的三大可能

小行星撞擊如何將恐龍時代、滿是針葉樹的熱帶森林變成如今的雨林？研究人員提出三種不同的解釋——其一是恐龍可以透過進食和踩踏生長在森林低層的植物，來防止森林過密；第二種解釋是小行星撞擊造成的飛灰，增加了整個熱帶地區的土壤，為生長較快的開花植物提供了優勢；三是針葉樹種最先滅絕，為開花植物提供了接管雨林的機會。

卡瓦略說︰「我們認識到的是，在如此急速受干擾的情況下，熱帶生態系統不僅會反彈，還會被取代，而這個過程將花費很長時間。」。研究結果刊登於《科學》期刊。

英國廣播公司

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