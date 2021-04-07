武漢肺炎肆虐全球多時，即使確診者經已康復，卻繼續深受其後遺症影響。有研究發現，美國逾23萬名武肺患者在康復後六個月，有三分一患者出現精神或腦部上的問題。但研究人員強調，暫未確認武漢肺炎與精神問題之間存在關聯。

這是有關武漢肺炎對康復者造成心理後遺症的最大型研究，研究範圍涵蓋了美國超過23萬名康復者，發現當中有34%人在克服武肺後六個月內，會遇到精神方面的問題困擾。當中最常見的是出現焦慮，比例為17%；其次是情緒障礙，比例為14%。另外，有13%人是首次發現有精神問題，意味感染武漢肺炎前從未有過相關毛病。

若干人更會出現腦部問題，0.6%人出現腦出血、2.1%人中風及0.7%人出現癡呆情況。研究強調，如果該名患者的武肺病情曾經惡化至重症程度，會更容易出現上述問題。

倘放在全球層面 情況不容忽視

研究人員又把武肺患者數據，跟逾10萬名流感患者和23.6萬名呼吸道患者作比對。結果發現，武肺患者出現精神問題的風險，較流感患者高出44%，較其他呼吸道患者則高出16%。

領導研究的英國牛津大學精神病學教授哈里森（Paul Harrison）認為，雖然上述數字仍屬偏低，但如果放在全球數字來看，情況其實不容忽視，醫療系統未來也需要做足準備去應對這些問題。

倫敦大學學院（University College London）的羅傑斯（Jonathan Rogers）則指，雖然有關情況仍需要進一步的研究，但反映未來數年將要應對這些武肺後遺症。

路透社/法新社

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