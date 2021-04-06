【首國退賽】北韓昨日以防疫為由，突然宣佈不會參加今年7月底舉行的日本東京奧運，是東奧延期一年後首個宣佈退賽的國家。平壤政府事前未知會國際奧委會和日本，令東京奧組委職員「晴天霹靂」；南韓則表示遺憾，將謀求其他兩韓合作方案。

北韓體育省網站《朝鮮體育》昨日引述前日簽定的文件報道，考慮到武漢肺炎疫情未受控，北韓奧委會在3月25日的視像會議，決定不參加7月在東京舉行的第32屆奧運會，以免運動員染疫。受影響項目包括女子10米高台跳水、女子自由式摔跤、男女10米氣手槍、女子輕器械操、女子拳擊，兩屆女子舉重金牌選手林貞心的三連冠挑戰亦告吹。

南韓統一部對北韓退出表示遺憾，但不認為朝方延遲公佈退出有特別意圖，將盡力謀求其他合作機會。問到日後北韓會否「唔嫁又嫁」，官員說難以預料，考慮到北韓旨在保護運動員，相信要視乎疫情發展。

北韓曾參加2018年2月南韓平昌冬奧，聯隊參加女子冰球賽，展示南北融和；同年3月北韓領袖金正恩在平壤與國際奧委會主席巴赫會談時，還說「一定會參加」東奧和2022年北京冬奧，並已獲准在東奧與南韓選手一起進場，組建女子籃球、女子冰球、柔道男女混合和賽艇聯隊。

奧組委感晴天霹靂

對於北韓再退出東京奧運，東奧組委會長橋本聖子坦言尚無資訊，負責與各國奧委會聯繫的職員，事前完全沒聽說北韓要退出，頓感「晴天霹靂」。不具名的組委會成員不排除北韓退出涉政治因素。不過也有東奧相關人士說，已預料會有國家因疫情退賽。奧運大臣丸川珠代亦說，看到相關報道才知道北韓退出，正確認詳情。同日日本首相菅義偉召開內閣會議，因北韓研發核武、試射導彈與綁架日本人等問題無進展，決定延長對北韓制裁兩年。

今次不是北韓首次缺席奧運，1988年南韓首爾（舊名漢城）和1984年美國洛杉磯奧運都沒參加；在東京對上一次於1964年辦奧運時亦退出，原因是不滿國際奧委會未承認前一年印尼新興力量運動會成績，令其田徑選手未取得奧運參賽資格，全體人員在開幕一刻回國抗議。

國際奧委會發言人昨回應記者說，北韓奧委會未有正式申請退賽；並多次拒絕電話會議之邀，討論疫情相關情况。

聯國指援助品無法入朝

醫療體制虛弱的北韓，一直聲稱國內武漢肺炎「零確診」，但又長期維持緊急防疫體制，去年1月底快人一步封鎖中朝邊境，不惜中斷外來物料輸入；有傳領導人金正恩為了避疫，在全球疫情首波高峯的4、5月失蹤20天；又槍殺疫情期間企圖入境者和違反防疫令的官員，連海外北韓人也不許回國。

上周六聯合國安理會北韓制裁委員會專家小組公佈調查，指11個援助團體說疫情下北韓封鎖邊境又禁止境內旅行，無法輸入援助品。對此北韓昨反指專家報告抹黑和不實。

韓聯社