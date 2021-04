(北美通訊)美國紐約市警察局(NYPD)表示,上月下旬針對亞裔仇恨襲擊的7名被捕人士當中,五人患有精神病,需要接受治療;餘下兩人也有精神病徵狀。警方表示,這些疑犯過去沒有得到適當治療,經常進出監獄,且有濫藥問題。紐約市警察局局長謝伊(Dermot Shea)上周五表示,除了種族仇恨問題,當局亦需正視相關精神健康問題。

63歲紐約市居民Tommy Lau是華裔巴士司機,上月他在布魯克林午休時,看到26歲非裔男子羅森(Donovan Lawson)騷擾一對亞裔年長夫婦,於是上前協助,結果遭羅森吐口水,並一拳打向面部,以歧視字眼辱罵。羅森其後被捕,被控仇恨襲擊罪。警方透露,羅森為露宿者兼精神病患者,過去有多次精神崩潰紀錄,警方需要四度上門協助,今次被捕是羅森第33次被警方拘捕。

《紐約時報》報道,羅森並非孤例。另一名疑犯、38歲的非裔男子艾利略(Brandon Elliot),上月在曼哈頓街頭狂踢一名菲律賓裔婦人頭部。2002年,艾利略曾於五歲妹妹面前,用刀插死自己的母親,之後被判謀殺罪成入獄,於2019年獲釋。警方表示,他在弒母前數月曾精神病發作,需警員上門協助;在他出獄、入住露宿者宿舍後,宿友亦察覺到他的行為不穩定。

上月21日,曼哈頓舉行大型反歧視亞裔示威,27歲拉丁裔男子迪奧利維亞(Eric Deoliveira)在現場拳打一名華裔女子,並破壞其示威告示牌,之後被捕。獲釋後,他在皇后區打破一架警車車窗而再被拘捕。警方表示他是露宿者,過去曾13次精神病發作,需要報警求助,並有最少12次被捕紀錄。

26歲非裔與拉丁裔混血男子洛迪古斯(Ruddy Rodriguez),上月在曼哈頓從後襲擊一名亞裔男子後被捕。法庭紀錄顯示,他向警員承認施襲,坦言不喜歡亞裔人,揚言一旦獲釋「會殺光所有亞裔人」(I’m going to kill all of the Asians when I get out of here)。

在法庭提堂期間,洛迪古斯多次打斷法庭審訊,又否認控罪。控方表示,今年1月他曾打破曼哈頓一間露宿者宿舍的玻璃門而被捕,又曾恐嚇要殺死宿舍負責人。法官要求對他進行精神健康評估。

曼哈頓地區檢察辦公室前檢察官亞連菲洛(Karen Friedman Agnifilo)表示,疫情下,很多精神病患者沒有得到適時治療和幫助,社工服務大幅縮減,加上失業率急升,露宿人數創新高,「人們的保險絲變得更短」,導致仇恨襲擊個案激增,「假如你是一個憤怒的人,充滿仇恨,你不需要很多刺激便會發作。」

紐約市針對亞裔的仇恨襲擊個案,在疫情下急劇增加,由2019年全年僅三宗,2020年增加至28宗。警方表示2021年至今,已接獲最少35宗針對亞裔的仇恨襲擊案,數字超越去年全年。

