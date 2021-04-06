（北美通訊）美國紐約市警察局（NYPD）表示，上月下旬針對亞裔仇恨襲擊的7名被捕人士當中，五人患有精神病，需要接受治療；餘下兩人也有精神病徵狀。警方表示，這些疑犯過去沒有得到適當治療，經常進出監獄，且有濫藥問題。紐約市警察局局長謝伊（Dermot Shea）上周五表示，除了種族仇恨問題，當局亦需正視相關精神健康問題。

63歲紐約市居民Tommy Lau是華裔巴士司機，上月他在布魯克林午休時，看到26歲非裔男子羅森（Donovan Lawson）騷擾一對亞裔年長夫婦，於是上前協助，結果遭羅森吐口水，並一拳打向面部，以歧視字眼辱罵。羅森其後被捕，被控仇恨襲擊罪。警方透露，羅森為露宿者兼精神病患者，過去有多次精神崩潰紀錄，警方需要四度上門協助，今次被捕是羅森第33次被警方拘捕。

《紐約時報》報道，羅森並非孤例。另一名疑犯、38歲的非裔男子艾利略（Brandon Elliot），上月在曼哈頓街頭狂踢一名菲律賓裔婦人頭部。2002年，艾利略曾於五歲妹妹面前，用刀插死自己的母親，之後被判謀殺罪成入獄，於2019年獲釋。警方表示，他在弒母前數月曾精神病發作，需警員上門協助；在他出獄、入住露宿者宿舍後，宿友亦察覺到他的行為不穩定。

上月21日，曼哈頓舉行大型反歧視亞裔示威，27歲拉丁裔男子迪奧利維亞（Eric Deoliveira）在現場拳打一名華裔女子，並破壞其示威告示牌，之後被捕。獲釋後，他在皇后區打破一架警車車窗而再被拘捕。警方表示他是露宿者，過去曾13次精神病發作，需要報警求助，並有最少12次被捕紀錄。

26歲非裔與拉丁裔混血男子洛迪古斯（Ruddy Rodriguez），上月在曼哈頓從後襲擊一名亞裔男子後被捕。法庭紀錄顯示，他向警員承認施襲，坦言不喜歡亞裔人，揚言一旦獲釋「會殺光所有亞裔人」（I’m going to kill all of the Asians when I get out of here）。

在法庭提堂期間，洛迪古斯多次打斷法庭審訊，又否認控罪。控方表示，今年1月他曾打破曼哈頓一間露宿者宿舍的玻璃門而被捕，又曾恐嚇要殺死宿舍負責人。法官要求對他進行精神健康評估。

曼哈頓地區檢察辦公室前檢察官亞連菲洛（Karen Friedman Agnifilo）表示，疫情下，很多精神病患者沒有得到適時治療和幫助，社工服務大幅縮減，加上失業率急升，露宿人數創新高，「人們的保險絲變得更短」，導致仇恨襲擊個案激增，「假如你是一個憤怒的人，充滿仇恨，你不需要很多刺激便會發作。」

紐約市針對亞裔的仇恨襲擊個案，在疫情下急劇增加，由2019年全年僅三宗，2020年增加至28宗。警方表示2021年至今，已接獲最少35宗針對亞裔的仇恨襲擊案，數字超越去年全年。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !