歐盟接種疫苗的進度明顯落後於一眾先進國家，目前又正質疑阿斯利康疫苗的安全性，認為它可能與血栓有關。與此同時，歐洲藥品管理局（EMA）據報下周將對俄羅斯「衞星五號」（Sputnik V）疫苗展開審查，以確認這款俄羅斯疫苗的臨床試驗有否違反道德和科學標準。

英國《金融時報》引述消息人士指，EMA會調查疫苗是否符合「良好臨床實踐」（good clinical practice）的國際認可標準。「衞星五號」疫苗的研發由俄羅斯主權財富基金（RDIF）提供資金，根據俄方所指，有軍人及公務員參與試驗疫苗。

但路透社報道，部份測試者透露曾經因為受到上級施壓而參與測試。RDIF行政總裁迪米托爾夫（Kirill Dmitriev）否認，「（參與者）沒有壓力，Sputnik V疫苗符合所有臨床實踐」，並稱EMA將於下周展開調查。

主事歐盟專員曾稱不需要俄疫苗

EMA目前仍未批准在歐盟使用「衞星五號」疫苗，強調批出許可需要視乎臨床試驗是否達到「良好臨床實踐」標準。EMA指出：「符合標準是確保參與試驗者的權利、安全及福祉受到保護，而且臨床試驗數據是可信的。」EMA拒絕回應任何現行或將來的調查，包括「衞星五號」疫苗。

歐盟對「衞星五號」疫苗的態度目前仍然審慎，儘管俄方提出「衞星五號」疫苗可以替歐盟解決疫苗不足的問題，但主管疫苗事宜的歐盟工業專員布雷頓（Thierry Breton）上月卻公開表示，歐盟不需要「衞星五號」疫苗。

歐盟成員國斯洛伐克及匈牙利早前率先批准使用「衞星五號」疫苗，而斯洛伐克前總理馬托維奇（Igor Matovic）早前在黨友不知情下擅自決定購入「衞星五號」疫苗，因而在上月被迫下台。

英國《金融時報》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !