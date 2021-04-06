中國駐土耳其大使館與土耳其政客最近就新疆問題爆發罵戰，土耳其外交部周二召見中國大使劉少賓表達「不安」。

事緣周一是巴仁鄉事件31周年，土耳其右翼在野「好黨」（IYI Party）黨魁阿克謝內爾（Meral Aksener）說，土耳其人不會對維族人受迫害保持沉默，會為「東突厥斯坦共和國完全獨立」抗爭。主要在野黨「共和人民黨」（CHP）籍安卡拉市長亞瓦什（Mansur Yavas）說「土耳其人感受到東突厥斯坦屠殺之痛苦，屠殺恍如今日發生一樣」。

1990年4月5日至4月6日新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿克陶縣巴仁鄉發生騷亂，200多人圍攻人民政府，與武警激烈衝突，50名維族人和6名武警死亡。維族人事後被當局大舉搜捕，當中數以萬計逃往土耳其。

中國大使館在其Twitter賬戶發土耳其語帖文，回應阿克謝內爾（Meral Aksener）及亞瓦什的言論，說「新疆維吾爾自治區是中國領土不可分割一部份……堅決反對任何質疑中國主權及領土完整的有權勢人物，並作出強烈譴責，保留回應權利」。

阿克謝內爾向來敢於在維族議題上批評北京，其黨在回應中國大使館的帖文寫道：「放棄空談，先停止對維族種族滅絕再算。」

土耳其曾是新疆維吾爾穆斯林的積極捍衞者，惟上月中國外長王毅訪問期間，土中沒談人權而談經濟合作，土耳其總統埃爾多安更公開表示「堅決反對各種形式的恐怖主義」，並希望與中國建立更緊密的關係。王毅提出增加中國進口和投資將幫助土耳其經濟。

土中兩國2017年簽署引渡條約，中國人大去年底正式批准引渡條約。埃爾多安2019年將條約提請國會審議，但國會至今仍未確認條約。

土耳其約5萬維族穆斯林擔心被「送中」。今年1月曾有報道指出，政治和經濟動機左右土耳其作出採購中國武漢肺炎疫苗的決定，並與中方協商拿引渡維吾爾人換取疫苗出貨。

路透社／德新社／《蘋果》資料室

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