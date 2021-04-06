中國逾200艘疑由民兵駕駛的漁船，上月駛入有主權爭議的牛軛礁（Whitsun Reef），引起菲律賓抗議。美國作為菲律賓盟友，又視中國為競爭對手，總統拜登率領的政府如何回應備受關注。專家指北京近期在南海的動作是試探美國反應，在菲總統杜特爾特親華立場下，美國如何回應得當是關鍵，以免再步奧巴馬政府2012年在黃岩島爭議上顯得不力後塵，再度令美國在東南亞信譽受損。

中國船停泊牛軛礁，令南海局勢再掀波瀾，時隔超過兩周仍有超過40艘船處於牛軛礁。中國外交部發言人華春瑩本月1日回應稱，牛軛礁是中國南沙群島一部份，向來是中國漁船的重要避風點，完全是正常之舉。菲律賓外交部周一（5日）警告，只要中方船隻仍然停泊，菲方將每日提出外交抗議。

美專家指中方行動是「高明但不誠實」策略

美國前太平洋司令部聯合情報中心主任舒斯特（Carl Schuster）直言，中國「避風」說法是謊話，「如果你目標是不動刀槍佔領海域和島礁，這是一個高明但不誠實的策略。只有專業海員知道這是謊言，無人會在風暴結束數周後，船隻仍在暴風區域避浪。若它們真是商船，將每日耗費數以百計美元，無目的地把船泊在一起」。

拜登聲言與區內盟友合作遏止中國野心，舒斯特認為北京近日的舉動是試探拜登會否作出任何行動，「這是測試拜登政府會做些甚麼，美國如何回應，將決定下一項考驗。現在所有我們所做的是口講多於實際」。

美國上月曾回應事件，稱會站在菲律賓一方，並指控中國威嚇、挑釁和威脅其他國家。拜登上月在記者會被問及與中國的關係，表示他的政府要令中國在南海及其他地方遵守規則。

彭博社指美國如何準確地回應事件是一大關鍵，假設美國派出戰機或軍艦到牛軛礁，就顯得反應過度，更令美國變得像侵略者；另一方面按兵不動卻顯得軟弱，尤其美國過去幾年來一直都有挑戰中國聲稱的領海主權，頻派軍艦維護自由航行。

菲或因疫苗受掣肘

另一個讓事態更複雜的因素，是杜特爾特與北京的緊密關係。退休菲律賓海軍上將隆梅爾（Rommel Ong）表示：「只要總統杜特爾特掌權，海軍的選項非常有限。缺乏任何清晰的政策下，透過社交媒體向中國提出外交抗議和宣告是有限的」。

菲律賓周一發的聲明，使用了一些前所未有的強硬措辭，稱2016年南海仲裁案的裁決清晰地指出中國在該領域並沒享有長久以來的捕魚權利，並譴責中國大使批評菲律賓防長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）。羅倫沙納就中國漁船在牛軛礁「避風」曾指：「我不是傻瓜，天氣到現在都很好。」

杜特爾特本人至今仍沉默，其發言人表示總統立場是「捍衞我們的權利，但這並非一個動武的原因。他因我們與中國的緊密友好關係而有信心，我們將會有能力解決」。分析指杜特爾特在此事未有態度強硬，或許是要確保國內疫苗供應。目前菲律賓疫苗大多來自中國科興，加上近日首都馬尼拉疫情嚴重，上周再度封城，更顯對疫苗急切需求。

奧巴馬執政時期的2012年4月，中菲船艦在南海的黃岩島（Scarborough Shoal）曾對峙約2個月，最終菲方撤離，中方實質控制黃岩島。菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin, Jr.）亦曾發聲抱怨奧巴馬政府。

馬來西亞戰略國際研究所（Institute of Strategic and International Studies）資深外交政策與安全事務研究員洛克曼（Shahriman Lockman） 則認為，當年美國無法令中菲雙方一同撤軍，在東南亞的信譽嚴重受損，因此今次美國「不會那麼天真」，「美國對於貿然介入此事顯得小心翼翼，不知道最終會否因令局勢升級而受批評，在馬尼拉有反覆無常的領導人更是有可能。菲律賓政府現在能做的，就是敷衍了事的回應」。

彭博社

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