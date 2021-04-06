國際社會呼籲抵制明年北京冬奧聲浪日益高漲，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周二透露，美國願與盟友討論聯合抵制北京冬奧……我們明白到，採取協調一致做法不僅符合美國利益，也符合盟國與夥伴的利益。

北京2022冬季奧運倒數不到10個月，多國指中國迫害新疆維吾爾族，美國指中國對維族實施種族滅絕。美國、英國、加拿大都有國會議員呼籲「改由尊重人權城市主辦冬奧」。美國眾議院外交委員會2月底也通過法案，要防堵中國靠冬奧進行大外宣以洗白形象。

談到美國政府對抵制北京冬奧的立場，普萊斯表示，美方評估此議題時會與盟友密切協商，並透露發動聯合抵制確實是他們考慮事項之一。普萊斯指出，拜登政府多次表明，在美國關切的中國議題上，包括北京重大人權侵犯作為與在新疆犯下種族滅絕，美方所做所為具有意義也將帶來影響，但若加上盟友夥伴，這些行動會對北京產生更大影響力。

普萊斯說，美國近期聯合英國、加拿大與歐盟，對涉疆暴行人士實施一系列制裁措施；他們就所有關切議題進行協調協商，而北京冬奧是各方會持續討論的一個領域。

有記者進一步問，美國是否正與盟友討論考慮對冬奧發起聯合抵制，普萊斯表示，這確實是他們希望討論的事，採取協調一致作為不只符合美國利益，也符合盟友利益。他強調，若有相關事情可宣佈，美方會對外說明。

至於若美國加入抵制，是否會衝擊美中關係，普萊斯表示，美中關係主要以競爭為主，但也有對抗與合作領域，這三種面向在上個月美中高層會談期間表露無遺，不管是公開還是關起門來談話部分。但他指出，美國對華政策只會以兩件事作為指引，一是美國利益，二是美國價值，這包含與盟友夥伴共享的利益與價值。

普萊斯在記者會後發電郵澄清，美國未有參加北京冬奧有新資訊宣佈，但會與盟友夥伴一起界定共同關注議題，確立共同應對方法。

法新社

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